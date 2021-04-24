Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor Kulübü, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak ile ilgili bir açıklama yaptı.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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