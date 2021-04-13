13 Nisan 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür geri sayımda!
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür sakatlık sürecinin ardından çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İşte Ömür son durumu ve detayları... (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da futtbolcunun da durumunun kritik olduğu öğrenildi Uzun süredir sakatlığı nedeniyle tek başına çalışan ve tedavisi önemli oranda tamamlanan Abdülkadir Ömür, bu hafta takımla çalışmaya başlayacak. 21 yaşındaki sağ kanadın mayıs ayının ilk haftasına kadar tam hazır hale getirilmesinin planlandığı ve oyuncunun da kendisine verilen programı harfiyen uyguladığı öğrenildi. Kısa süre içerisinde sahalara dönmek isteyen Ömür'ün tam iyileşmeden riske edilmeyeceği ve bunun için de yapılması gereken çok sayıda kontrolün olduğu ifade edildi. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...