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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür geri sayımda!

Ömür geri sayımda!
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

'un genç yıldızı sakatlık sürecinin ardından çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İşte Ömür son durumu ve detayları... ( haberleri)

'da futtbolcunun da durumunun kritik olduğu öğrenildi Uzun süredir sakatlığı nedeniyle tek başına çalışan ve tedavisi önemli oranda tamamlanan , bu hafta takımla çalışmaya başlayacak. 21 yaşındaki sağ kanadın mayıs ayının ilk haftasına kadar tam hazır hale getirilmesinin planlandığı ve oyuncunun da kendisine verilen programı harfiyen uyguladığı öğrenildi. Kısa süre içerisinde sahalara dönmek isteyen Ömür'ün tam iyileşmeden riske edilmeyeceği ve bunun için de yapılması gereken çok sayıda kontrolün olduğu ifade edildi. (Fotomaç)
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