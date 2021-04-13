13 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da gözler Yunus Mallı Nwakaeme ve Ekuban'da!

Fırtına'da gözler 3 isimde! Hatayspor maçında...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.04.2021

'da , sağlık kurulunun , ve için vereceği iyi haberleri bekliyor. Ancak üç futbolcunun da durumunun kritik olduğu öğrenildi. ( haberleri)

'da Cumartesi günü oynanacak karşılaşması öncesi teknik ekibin gözü kulağı sakat oyunculardan gelecek haberlerde. Ancak ilk kontrolü yapılan 'nın sakatlığı nedeniyle bir süre dinlenmesi gerektiği belirtilirken, ve 'nin de ağrılarının sürdüğü öğrenildi. Bu nedenle üç ismin durumu da kritik olarak gözüküyor. Bordo-mavili teknik ekip, tüm planlarını üç oyuncunun forma giyemeyeceği ihtimalini göz önüne alarak yapıyor. Ekuban ve Nwakaeme'nin sakatlık durumlarının bugün netlik kazanması bekleniyor. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Abdullah Avcı Kenan Karaman için devrede! Abdullah Avcı Kenan Karaman için devrede!
Dünyaca ünlü golcü Fırtına'ya! Menajerler önerdi Dünyaca ünlü golcü Fırtına'ya! Menajerler önerdi
Trabzonspor'da Bakasetas rüzgarı! Trabzonspor'da Bakasetas rüzgarı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör