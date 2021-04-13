13 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Kenan Karaman için devrede!

Abdullah Avcı Kenan Karaman için devrede!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

Tecrübeli hoca , ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 27 yaşındaki golcü 'a “Seni takımımda görmek istiyorum. Bize gel” diyerek ikna etmeye çalışıyor. ( haberleri)

Bundesliga 2 ekibi forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 'ın işini bitirmeye çalışıyor. Transfer görüşmelerinde aktif olarak rol alan teknik direktör Avcı da adı kulüpleri ve ekipleriyle anılan 27 yaşındaki forveti bizzat arayarak, "Seni takımımda görmek istiyorum. Önümüzdeki sene çok daha iddialı bir konumda olmak istiyoruz. Bize gel" dedi. Geleceğiyle ilgili henüz kararını vermeyen Karaman'ın önceliğinin daha çok forma giyebileceği bir takımı tercih etmek olduğu öğrenildi. Hücum hattının hemen her bölgesinde oynayabilen 27 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili formayı giymesini çok isteyen 'nın, transfer görüşmelerinde daha önemli adımlar atmak için İstanbul'da Başkan ve yöneticilerle de bir araya geleceği belirtiliyor. Ağaoğlu'nun bordo- mavili hoca ile yapacağı görüşmede gidecek futbolcularla ilgili de bir ön rapor alması bekleniyor. Karadeniz devinin kurmayları Karaman dışında 'nin 25 yaşındaki sol beki için de görüşmelerine devam ediyor. (Fotomaç)
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