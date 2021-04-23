Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan takıma neşter! 3 isim birden...

Trabzonspor'da değer kazanan oyuncular çoğunlukta ancak kaybedenlerde var. Bunların başında 6.5 milyon Euro'luk değerle Trabzonspor'a gelen ancak 3.7 milyon Euro'luk değer kaybıyla değeri 2.8 milyon Euro'ya kadar gerileyen Afobe ilk sırada geliyor.