Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan takıma neşter! 3 isim birden...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasmanda üst üste 15 maçta kaybetmemiş ve kulüp rekoru kırmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçta oyuna dahil olmak istemeyen Abdulkadir Parmak'ı kadro dışı bırakmıştı. Deneyimli teknik adam ayrıca 3 isimle de yolların ayrılmasını istedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de son oynanan Galatasaray mücadelesinden 1-1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da Abdullah Avcı kulübeden gelen oyuncular ile sahadaki oyuncular arasındaki kalite farkından şikayetçi...
Gelecek sezon yapılacak transferlerde bunlara dikkat edeceğinin mesajlarını veren Avcı, dört oyuncu üzerinden mesaj gönderdi.
Bunlardan birisi geçen hafta 88'de oyuna giren ancak penaltı atışında ceza sahasına erken girdiği için atışın tekrarlanmasına neden olan Kamil Ahmet.
Galatasaray derbisinde ise oyuna sonradan giren ve yaptığı sert müdahale ile Galatasaray'ın gol bulmasına neden olan Flavio...
Afobe de derbide sahada kaldığı anlarda beklenen katkıyı sağlayamayan isimlerden...
Abdülkadir Parmak ise Galatasaray maçında oyuna girmeyi reddetti. Parmak'ın ipi çekildi. Diğerleri sırada.
Trabzonspor'da değer kazanan oyuncular çoğunlukta ancak kaybedenlerde var. Bunların başında 6.5 milyon Euro'luk değerle Trabzonspor'a gelen ancak 3.7 milyon Euro'luk değer kaybıyla değeri 2.8 milyon Euro'ya kadar gerileyen Afobe ilk sırada geliyor.
Yunus Mallı ise 4 Şubat'ta Trabzonspor'a imza atmasına rağmen yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden 2 ayda 600 bin euro değer kaybetti.
Kamil Ahmet, Hosseini ve Erce Kardeşler de Trabzonspor'un diğer değer kaybeden oyuncuları olarak dikkat çekiyor.
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