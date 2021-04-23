23 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan takıma neşter! 3 isim birden...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasmanda üst üste 15 maçta kaybetmemiş ve kulüp rekoru kırmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçta oyuna dahil olmak istemeyen Abdulkadir Parmak'ı kadro dışı bırakmıştı. Deneyimli teknik adam ayrıca 3 isimle de yolların ayrılmasını istedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan takıma neşter! 3 isim birden...
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'de son oynanan mücadelesinden 1-1 beraberlikle ayrılan 'da kulübeden gelen oyuncular ile sahadaki oyuncular arasındaki kalite farkından şikayetçi...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan takıma neşter! 3 isim birden...

Gelecek sezon yapılacak transferlerde bunlara dikkat edeceğinin mesajlarını veren Avcı, dört oyuncu üzerinden mesaj gönderdi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan takıma neşter! 3 isim birden...

Bunlardan birisi geçen hafta 88'de oyuna giren ancak penaltı atışında ceza sahasına erken girdiği için atışın tekrarlanmasına neden olan .

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan takıma neşter! 3 isim birden...

derbisinde ise oyuna sonradan giren ve yaptığı sert müdahale ile Galatasaray'ın gol bulmasına neden olan Flavio...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan takıma neşter! 3 isim birden...

Afobe de derbide sahada kaldığı anlarda beklenen katkıyı sağlayamayan isimlerden...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan takıma neşter! 3 isim birden...

ise maçında oyuna girmeyi reddetti. Parmak'ın ipi çekildi. Diğerleri sırada.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan takıma neşter! 3 isim birden...

'da değer kazanan oyuncular çoğunlukta ancak kaybedenlerde var. Bunların başında 6.5 milyon Euro'luk değerle Trabzonspor'a gelen ancak 3.7 milyon Euro'luk değer kaybıyla değeri 2.8 milyon Euro'ya kadar gerileyen Afobe ilk sırada geliyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan takıma neşter! 3 isim birden...

Yunus Mallı ise 4 Şubat'ta 'a imza atmasına rağmen yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden 2 ayda 600 bin euro değer kaybetti.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan takıma neşter! 3 isim birden...

, Hosseini ve Erce Kardeşler de 'un diğer değer kaybeden oyuncuları olarak dikkat çekiyor.

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