12 Nisan 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı! "Kafanızı kaldırın"
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı son haftalarda kaybedilen puanlar sonrası moral bozukluğu yaşayan öğrencilerine seslendi: Kafanızı kaldırın ve önünüze bakın. (Ts haberler)
Trabzonspor yakaladıkları müthiş seriyle şampiyonluk yarışı içine dahil olmuştu. Ancak son haftalarda kaybedilen puanların ardından zirve yarışının uzağında kaldılar. Bu durum oyuncuları üzdü. Teknik direktör Abdullah Avcı da moralleri bozuk olan oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Çaykur Rizespor beraberliğinin ardından soyunma odasında öğrencilerine seslenen deneyimli teknik adam "Kazanmak için her şeyi yaptığınız için bu üzüntünüz normal. Kayserispor maçında da Çaykur Rizespor maçında da rakip kaleciler inanılmaz toplar çıkardı. Şimdi kafanızı kaldırın ve önünüze bakın. Daha çıkacağımız maçlar, alacağımız puanlar var" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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