12 Nisan 2021, Pazartesi

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı! "Kafanızı kaldırın"

Avcı'dan oyuncularına uyarı! Kafanızı kaldırın
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'da son haftalarda kaybedilen puanlar sonrası moral bozukluğu yaşayan öğrencilerine seslendi: Kafanızı kaldırın ve önünüze bakın. (Ts haberler)

yakaladıkları müthiş seriyle şampiyonluk yarışı içine dahil olmuştu. Ancak son haftalarda kaybedilen puanların ardından zirve yarışının uzağında kaldılar. Bu durum oyuncuları üzdü. Teknik direktör Abdullah Avcı da moralleri bozuk olan oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Çaykur Rizespor beraberliğinin ardından soyunma odasında öğrencilerine seslenen deneyimli teknik adam "Kazanmak için her şeyi yaptığınız için bu üzüntünüz normal. maçında da maçında da rakip kaleciler inanılmaz toplar çıkardı. Şimdi kafanızı kaldırın ve önünüze bakın. Daha çıkacağımız maçlar, alacağımız puanlar var" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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