12 Nisan 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da gözler Ekuban ve Nwakaeme'nin üzerinde

Fırtına'da gözler bu ikilide! Hatayspor maçında...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'da sıkıntılı olan hücum hattı Ekuban ve Nwakaeme’nin yokluğunda iyice sekteye uğradı. maçına yetişmeleri için yoğun tedavi programı uygulanıyor. ( haberleri)

'da 'nın takımı devralmasıyla birlikte savunmada işler rayına otururken hücumdaki sorunlar bir türlü aşılamamıştı. Son olarak ve 'nin aynı anda sakatlanması planları daha da bozmuştu. İkili mücadelesinde forma giyememişti. Bu da bordo-mavili ekibin hücumunu olumsuz etkilemişti. Yerlerine oynayan , gibi isimler de çare olamamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ile oynanacak karşılaşma öncesinde Ekuban ve Nwakaeme'den gelecek müjdeli haberleri bekliyor. Sağlık ekibinden düzenli bilgiler alıyor. Usta çalıştırıcı Ekuban ve Nwakaeme'nin Hatayspor mücadelesine yetiştirilmesini istiyor. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da Umut harekatı! Kulübü ile temas kuruldu Fırtına'da Umut harekatı! Kulübü ile temas kuruldu
Çarpıcı sözler! Kanatsız uçak gibiydi Çarpıcı sözler! "Kanatsız uçak gibiydi"
Avcı'dan oyuncularına uyarı! Kafanızı kaldırın Avcı'dan oyuncularına uyarı! "Kafanızı kaldırın"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör