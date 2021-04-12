12 Nisan 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'da gözler Ekuban ve Nwakaeme'nin üzerinde
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da sıkıntılı olan hücum hattı Ekuban ve Nwakaeme’nin yokluğunda iyice sekteye uğradı. Hatayspor maçına yetişmeleri için yoğun tedavi programı uygulanıyor. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın takımı devralmasıyla birlikte savunmada işler rayına otururken hücumdaki sorunlar bir türlü aşılamamıştı. Son olarak Caleb Ekuban ve Anthony Nwakaeme'nin aynı anda sakatlanması planları daha da bozmuştu. İkili Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyememişti. Bu da bordo-mavili ekibin hücumunu olumsuz etkilemişti. Yerlerine oynayan Yunus Mallı, Yunus Sarı gibi isimler de çare olamamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hatayspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde Ekuban ve Nwakaeme'den gelecek müjdeli haberleri bekliyor. Sağlık ekibinden düzenli bilgiler alıyor. Usta çalıştırıcı Ekuban ve Nwakaeme'nin Hatayspor mücadelesine yetiştirilmesini istiyor. (Fotomaç)
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