23 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Hosseini ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Hosseini'de işlem tamam!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'da en çok merak edilen isimlerin başında gelen Hosseini konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor. İranlı savunma oyuncusunun menajeri yaptığı açıklamada "850 bin euro üzerinden 3 yıllık sözleşme söylediler. Biz olumluyuz bu teklife" dedi. ( haberleri)

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hosseini'nin menajeri Paykan, İranlı stoperin kalmak istediğini söyledi. Paykan, "Sözlü olarak konuştuk ve büyük ölçüde anlaşma yaptık. 850 bin euro üzerinden 3 yıllık sözleşme söylediler. Biz olumluyuz. Diğer haberler yalan" dedi. (Fotomaç)
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