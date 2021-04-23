Trabzonspor'da en çok merak edilen isimlerin başında gelen Hosseini konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor. İranlı savunma oyuncusunun menajeri yaptığı açıklamada "850 bin euro üzerinden 3 yıllık sözleşme söylediler. Biz olumluyuz bu teklife" dedi. (TS spor haberleri)

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Sözleşmesisezon sonunda bitecek olan Hosseini'nin menajeri Paykan, İranlı stoperin kalmak istediğini söyledi. Paykan, "Sözlü olarak konuştuk ve büyük ölçüde anlaşma yaptık. 850 bin euro üzerinden 3 yıllık sözleşme söylediler. Biz olumluyuz. Diğer haberler yalan" dedi. (Fotomaç)