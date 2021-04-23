23 Nisan 2021, Cuma
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Trabzonspor Hosseini ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak
Trabzonspor'da en çok merak edilen isimlerin başında gelen Hosseini konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor. İranlı savunma oyuncusunun menajeri yaptığı açıklamada "850 bin euro üzerinden 3 yıllık sözleşme söylediler. Biz olumluyuz bu teklife" dedi. (TS spor haberleri)
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hosseini'nin menajeri Paykan, İranlı stoperin kalmak istediğini söyledi. Paykan, "Sözlü olarak konuştuk ve büyük ölçüde anlaşma yaptık. 850 bin euro üzerinden 3 yıllık sözleşme söylediler. Biz olumluyuz. Diğer haberler yalan" dedi. (Fotomaç)
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