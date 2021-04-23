23 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin düşüşü sürüyor!

Nwakaeme'nin düşüşü sürüyor!
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'da Nijeryalı futbolcu Nwakaeme son haftalarda göstermiş olduğu performansla hayal kırıklığı yarattı. ( haberleri)

Nwakaeme'nin düşüşü sürüyor... Bu sezon performans olarak beklentilerin altında kalan özellikle son haftalarda iyice etkisiz kaldı. 'a karşı daha önce çıktığı 5 sınavda 2 gol, 2 asistle yıldızlaşan tecrübeli oyuncu bu kez sarı-kırmızılı savunmacıları pek zorlayamadı. Hücumda isteneni veremeyen 32 yaşındaki oyuncunun ligdeki gol hasreti de 10 maça çıktı. (Fotomaç)
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