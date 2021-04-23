23 Nisan 2021, Cuma
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Trabzonspor'da Nwakaeme'nin düşüşü sürüyor!
Trabzonspor'da Nijeryalı futbolcu Nwakaeme son haftalarda göstermiş olduğu performansla hayal kırıklığı yarattı. (TS spor haberleri)
Nwakaeme'nin düşüşü sürüyor... Bu sezon performans olarak beklentilerin altında kalan Nijeryalı sol kanat özellikle son haftalarda iyice etkisiz kaldı. Galatasaray'a karşı daha önce çıktığı 5 sınavda 2 gol, 2 asistle yıldızlaşan tecrübeli oyuncu bu kez sarı-kırmızılı savunmacıları pek zorlayamadı. Hücumda isteneni veremeyen 32 yaşındaki oyuncunun ligdeki gol hasreti de 10 maça çıktı. (Fotomaç)
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