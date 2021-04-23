23 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yönetim karar verdi! Edgar ve Hugo satılmayacak

Edgar ve Hugo için Fırtına kararını verdi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'da bu sezon göstermiş oldukları performansla sezona damga vuran - ikilisi için gelen transfer tekliflerine yönetimin kesinlikle olumsuz cevap vereceği öğrenildi. ( haberleri)

- ikilisinden bu yana stoperde bir türlü ideal tandemi kuramayan , yaklaşık 10 yıl sonra rahat bir nefes aldı. Vitor ile Ie sergiledikleri performansla sezona damga vururken, taraftarların da adeta sevgilisi oldular. Ligin en iyi stoper ikilisi olarak gösterilen Hugo ve Edgar, kulüplerinin dikkatini çekti. Özellikle ve takımlarının, Trabzonspor'un savunmacılarına büyük ilgisi var. Bazı ekiplerin direkt Trabzonspor'la temas kurduğu, bir kısmının ise menajerler vasıtasıyla nabız yokladığı öğrenildi. Yönetim ise Hugo ile 'yi isteyenlere net bir cevap verdi: "İkisini de satmıyoruz. Ne şimdi ne sezon sonu teklif getirmeyin." (Fotomaç)
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