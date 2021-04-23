23 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray istedi Trabzonspor alıyor! Sezon sonunda...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi yakalamak isteyen Trabzonspor'da ligin bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmaları hızlandı. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenilemeyi planlayan bordo-mavililer, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da renklerine bağlamak istediği yıldız ismin transferi için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray istedi Trabzonspor alıyor! Sezon sonunda...
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

Birbirinden önemli futbolcularla görüşmelerine başlayan ve haziran ayında 4 isme imza attırmayı planlayan 'da iki futbolcuda hemen hemen mutlu sona yaklaşıldı. Tescil döneminin başlamasıyla birlikte gövde gösteresi yapmaya hazırlanan yönetim ayrıca birçok oyuncuyla da dirsek temasında. 'nın isteğini tam olarak yerine getirebilmek için planlamalar sürüyor. İç ve dış transferde hareketlilikle birlikte yoğun bir mesai Karadeniz temsilcisinin kurmaylarını bekliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray istedi Trabzonspor alıyor! Sezon sonunda...

Majid Hosseini: Sözleşmesi sona erecek olan ve birçok takımın takibinde bulunan İranlı futbolcu hakkındaki son gelişmeler olumlu. ve 'ın cezalı ya da sakat oldukları dönemde elde ettiği şansı iyi kullanan ve 'yı mahcup etmeyen genç stoperin kalmasına kesin gözle bakılıyor. 850 bin euro üzerinden prensipte anlaşma sağlandı ve artık imzaların atılması için resmi teklif sunulması bekleniyor. Bir aksilik yaşanmazsa Hosseini Trabzonspor forması giymeye devam edecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray istedi Trabzonspor alıyor! Sezon sonunda...

Fode Koita: Trabzonspor'un sezonun ortasında almaya çok yaklaştığı ancak 'nın katı tavrı sebebiyle direncini kıramadığı pazarlıklarda sonuç alınamamıştı. Bu kez sözleşmesi bitecek Gineli bonservisi olmadan bordo mavililere imza atacak. Deneyimli teknik direktörün ısrarla istediği Afrikalı oyuncuyu artık kadrosuna katmasına ramak kalan 'nın 800 bin euro civarında yıllık maaş ödemesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray istedi Trabzonspor alıyor! Sezon sonunda...

Bruno Peres: Roma kariyerini artık sonlandırma kararı alan gelecek sezonun çileklerinden biri olmaya doğru gidiyor. Brezilyalı sağ bek ile prensipte anlaşan yönetim, 1.1-1.2 milyon euro bandındaki maaşla sambacıyı kadrosuna katacak. Ayrıca imza parası, menajerlik ücreti ve bazı bonuslar da içerisinde yer alacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray istedi Trabzonspor alıyor! Sezon sonunda...

Andraz Sporar: 'nın bu sezon 'ya kiralandığı Sloven futbolcu da takip edilen isimler arasında yer alıyor. Braga'nın yeniden kadrosunda görmek istemediğini açıkladığı golcü oyuncu için Trabzonspor devreye girecek ve pazarlıklar başlayacak. 'nın istediği santrforun satın alma opsiyonlu kiralanması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray istedi Trabzonspor alıyor! Sezon sonunda...

SALİH UÇAN BOMBASI!

maçı sonrasında "Şu an talip olduğumuz oyuncular ocak ayında ya kulüpleriyle anlaşamadığımız ya da sezon sonunu bekleyen isimlerden oluşuyor" açıklaması yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu sözleri sonrası Günebakış'ın haberine göre Efecan Karaca, Salih Uçan ve Edin Visca'nın da kadroya katılabileceği düşünülüyor.

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