Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray istedi Trabzonspor alıyor! Sezon sonunda...

Majid Hosseini: Sözleşmesi sona erecek olan ve birçok takımın takibinde bulunan İranlı futbolcu hakkındaki son gelişmeler olumlu. Hugo ve Edgar'ın cezalı ya da sakat oldukları dönemde elde ettiği şansı iyi kullanan ve Abdullah Avcı'yı mahcup etmeyen genç stoperin kalmasına kesin gözle bakılıyor. 850 bin euro üzerinden prensipte anlaşma sağlandı ve artık imzaların atılması için resmi teklif sunulması bekleniyor. Bir aksilik yaşanmazsa Hosseini Trabzonspor forması giymeye devam edecek.