11 Nisan 2021, Pazar
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Trabzonspor deplasmanda 168 gündür kaybetmiyor
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor deplasmanda tek yenilgisini 25 Ekim 2020’de Fenerbahçe'den almıştı.168 gündür bileğini büken yok. (TS spor haberleri)
Karadeniz temsilcisi Trabzonspor bu sezon deplasmanda sadece 1 maç kaybetti. 25 Ekim 2020'de Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen bordo-mavililer o tarihten bu yana dış sahada sahayı puansız terk etmedi. Trabzonspor, İstanbul'daki yenilgisinden sonra çıktığı 14 deplasman karşılaşmasından 8 galibiyet çıkardı. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer bu dönemde rakip ağları 15 defa havalandırdı. Kalesinde sadece 6 gol gördü. Karadeniz temsilcisi bu 14 maçın 8'inde gol yemedi. Trabzonspor son dönemde ise deplasmanda gol bulmakta güçlük çekiyor. BB Erzurumspor ve Sivasspor'dan sonra Çaykur Rizespor'a da gol kaydedemediler. (Fotomaç)
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