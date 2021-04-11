11 Nisan 2021, Pazar

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Trabzonspor deplasmanda 168 gündür kaybetmiyor

Fırtına deplasmanda kaybetmiyor!
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

Son dakika spor haberleri: deplasmanda tek yenilgisini 25 Ekim 2020’de 'den almıştı.168 gündür bileğini büken yok. ( haberleri)

temsilcisi bu sezon deplasmanda sadece 1 maç kaybetti. 25 Ekim 2020'de 'de 'ye 3-1 yenilen bordo-mavililer o tarihten bu yana dış sahada sahayı puansız terk etmedi. Trabzonspor, 'daki yenilgisinden sonra çıktığı 14 deplasman karşılaşmasından 8 galibiyet çıkardı. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer bu dönemde rakip ağları 15 defa havalandırdı. Kalesinde sadece 6 gol gördü. Karadeniz temsilcisi bu 14 maçın 8'inde gol yemedi. Trabzonspor son dönemde ise deplasmanda gol bulmakta güçlük çekiyor. ve 'dan sonra 'a da gol kaydedemediler. (Fotomaç)
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