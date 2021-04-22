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Trabzonspor rekor kırdı! Galatasaray maçında...

Fırtına rekor kırdı!
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

'in 36. haftasında ile karşılaşan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan , dış sahadaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı ve rekor kırdı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Ezeli rakibi G.Saray ile berabere kalan , yeni bir rekora imza attı. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında alan bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada hiç mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz devi, toplamda 15 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor, sarı-kırmızılı takımı da Türk Telekom Stadı'nda berabere kalarak yenilmezlik serisini 15'e çıkarmayı başardı.

Uğurcan Çakır korkuttu! haberin devamı

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