Trabzonspor rekor kırdı! Galatasaray maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı ve rekor kırdı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Ezeli rakibi G.Saray ile berabere kalan Trabzonspor, yeni bir rekora imza attı. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında alan bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada hiç mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz devi, toplamda 15 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor, sarı-kırmızılı takımı da Türk Telekom Stadı'nda berabere kalarak yenilmezlik serisini 15'e çıkarmayı başardı.

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