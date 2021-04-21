21 Nisan 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'un umudu Djaniny!
Süper Lig'in 36. hafta maçında Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'da gol yükünü Djaniny'nin çekmesi bekleniyor. (TS spor haberleri)
Bu sezon bir türlü istediği form düzeyine ulaşamayan Nwakaeme ve sakatlıktan yeni çıkan Ekuban'ın henüz gol yollarına çok etki edememesi nedeniyle tüm gözler Djaniny'nin üzerinde olacak. Galatasaray karşısında Trabzonspor'un gol yollarındaki en büyük kozu olan 30 yaşındaki forvet, Arap ligi ekipleri tarafından da yakından takip ediliyor. Yeşin Burun Adalı futbolcu için devre arasında gelen sekiz milyon euro'luk öneri kabul edilmemişti. Sezon sonunda yeni teklifler gelebileceği belirtiliyor. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig