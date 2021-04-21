21 Nisan 2021, Çarşamba

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Trabzonspor'un umudu Djaniny!

Trabzonspor'un umudu Djaniny!
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. hafta maçında 'a konuk olacak 'da gol yükünü Djaniny'nin çekmesi bekleniyor. ( haberleri)

Bu sezon bir türlü istediği form düzeyine ulaşamayan ve sakatlıktan yeni çıkan 'ın henüz gol yollarına çok etki edememesi nedeniyle tüm gözler Djaniny'nin üzerinde olacak. karşısında 'un gol yollarındaki en büyük kozu olan 30 yaşındaki forvet, ekipleri tarafından da yakından takip ediliyor. Yeşin Burun Adalı futbolcu için devre arasında gelen sekiz milyon euro'luk öneri kabul edilmemişti. Sezon sonunda yeni teklifler gelebileceği belirtiliyor. (Fotomaç)
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