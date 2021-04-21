21 Nisan 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'da Bakasetas'a özel görev!
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'da gözler Yunan 10 numara Bakasetas'a çevrildi. Teknik heyet yıldız futbolcuya sık sık şut atması talimatı verdi. (TS spor haberleri)
Derbi taktiğini de netleştiren Abdullah hoca, savunma güvenliğini ön planda tutacak. Galatasaray'ın golü bulamadığı takdirde risk alıp, arkada büyük boşluklar bırakacağını düşünen Avcı, hızlı hücum organizasyonlarıyla Aslan'ı vurmak istiyor. Bu konuda özellikle Djaniny-Nwakaeme ikilisine çok güvenen tecrübeli çalıştırıcı, Bakasetas'a da rakip kaleye sık sık şut atması talimatını verdi. (Fotomaç)
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