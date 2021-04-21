21 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bakasetas'a özel görev!

Fırtına'da Bakasetas'a özel görev!
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında 'a konuk olacak 'da gözler Yunan 10 numara 'a çevrildi. Teknik heyet yıldız futbolcuya sık sık şut atması talimatı verdi. ( haberleri)

Derbi taktiğini de netleştiren Abdullah hoca, savunma güvenliğini ön planda tutacak. 'ın golü bulamadığı takdirde risk alıp, arkada büyük boşluklar bırakacağını düşünen Avcı, hızlı hücum organizasyonlarıyla Aslan'ı vurmak istiyor. Bu konuda özellikle - ikilisine çok güvenen tecrübeli çalıştırıcı, 'a da rakip kaleye sık sık şut atması talimatını verdi. (Fotomaç)
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