21 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan derbi motivasyonu! "Birçok maçta..."

Avcı'dan derbi motivasyonu! Birçok maçta...
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında 'a konuk olacak 'da 'dan oyuncularına motivasyon konuşması geldi. Avcı, "Daha önce birçok maçta coşkumuzu ve arzumuzu fazlasıyla göstermiştik. Sizden yine aynısını yapmanızı bekliyorum. Bu formayı giyen herkes sonuna kadar mücadele etmek, savaşmak zorundadır." dedi. ( haberleri)

'de son 4 maçtan 4 puan çıkarabilen ve zirve yarışında yara alan , bugün deplasmanda oynayacağı derbisine sezonun geri kalanı için 'kırılma anı' gözüyle bakıyor. Galatasaray derbisiyle birlikte seri galibiyetler hedefleyen , ligi daha üst sıralarda bitirmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon oynadığı 5 derbinin 4'ünü kaybeden bordo-mavililer sadece bir kez galip gelebilmişti. Trabzonspor ilk maçta kaybettiği 'u deplasmanda mağlup ederek bu alandaki şanssızlığını da kırmak istiyor.

HERKES SONUNA KADAR SAVAŞMALI

Bordo-mavililerin teknik direktörü da Galatasaray derbisi öncesi oyuncularını galibiyete motive ediyor. Tecrübeli hoca, yaptığı konuşmalarda, "Galatasaray'ı yenersek çok şey değişebilir. Gerçek anlamda gücümüzü ve kazanma arzumuzu gösterebileceğimiz bir karşılaşma olacak. Daha önce birçok maçta coşkumuzu ve arzumuzu fazlasıyla göstermiştik. Sizden yine aynısını yapmanızı bekliyorum. Bu formayı giyen herkes sonuna kadar mücadele etmek, savaşmak zorundadır. Bunu herkese gösterin" diye konuştu. (Fotomaç)
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