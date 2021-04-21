21 Nisan 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
HERKES SONUNA KADAR SAVAŞMALI
Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı da Galatasaray derbisi öncesi oyuncularını galibiyete motive ediyor. Tecrübeli hoca, yaptığı konuşmalarda, "Galatasaray'ı yenersek çok şey değişebilir. Gerçek anlamda gücümüzü ve kazanma arzumuzu gösterebileceğimiz bir karşılaşma olacak. Daha önce birçok maçta coşkumuzu ve arzumuzu fazlasıyla göstermiştik. Sizden yine aynısını yapmanızı bekliyorum. Bu formayı giyen herkes sonuna kadar mücadele etmek, savaşmak zorundadır. Bunu herkese gösterin" diye konuştu. (Fotomaç)
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan derbi motivasyonu! "Birçok maçta..."
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan oyuncularına motivasyon konuşması geldi. Avcı, "Daha önce birçok maçta coşkumuzu ve arzumuzu fazlasıyla göstermiştik. Sizden yine aynısını yapmanızı bekliyorum. Bu formayı giyen herkes sonuna kadar mücadele etmek, savaşmak zorundadır." dedi. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de son 4 maçtan 4 puan çıkarabilen ve zirve yarışında yara alan Trabzonspor, bugün deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisine sezonun geri kalanı için 'kırılma anı' gözüyle bakıyor. Galatasaray derbisiyle birlikte seri galibiyetler hedefleyen Karadeniz devi, ligi daha üst sıralarda bitirmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon oynadığı 5 derbinin 4'ünü kaybeden bordo-mavililer sadece bir kez galip gelebilmişti. Trabzonspor ilk maçta kaybettiği Cimbom'u deplasmanda mağlup ederek bu alandaki şanssızlığını da kırmak istiyor.
HERKES SONUNA KADAR SAVAŞMALI
Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı da Galatasaray derbisi öncesi oyuncularını galibiyete motive ediyor. Tecrübeli hoca, yaptığı konuşmalarda, "Galatasaray'ı yenersek çok şey değişebilir. Gerçek anlamda gücümüzü ve kazanma arzumuzu gösterebileceğimiz bir karşılaşma olacak. Daha önce birçok maçta coşkumuzu ve arzumuzu fazlasıyla göstermiştik. Sizden yine aynısını yapmanızı bekliyorum. Bu formayı giyen herkes sonuna kadar mücadele etmek, savaşmak zorundadır. Bunu herkese gösterin" diye konuştu. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig