21 Nisan 2021, Çarşamba
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İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI
Ekuban sakatlıktan çıktı, Hugo'nun da cezası bitti. Zaman zaman rakibe göre formasyonlarda değişiklik yapabiliyoruz. Bir dönem sakatlık ve cezalardan dolayı kadro rekabetinden uzak kalmıştık, şimdi bu döndü.
Kazanmak için geldik. Kazanıp ligin sonu gelmişken 3. sıra olabilir mi, 3. sıradan başka bir sıra olabilir mi, buna bakacağız.
Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan derbi yorumu
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Kazanmak için geldik. Kazanıp ligin sonu gelmişken 3. sıra olabilir mi, 3. sıradan başka bir sıra olabilir mi, buna bakacağız." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI
Ekuban sakatlıktan çıktı, Hugo'nun da cezası bitti. Zaman zaman rakibe göre formasyonlarda değişiklik yapabiliyoruz. Bir dönem sakatlık ve cezalardan dolayı kadro rekabetinden uzak kalmıştık, şimdi bu döndü.
Kazanmak için geldik. Kazanıp ligin sonu gelmişken 3. sıra olabilir mi, 3. sıradan başka bir sıra olabilir mi, buna bakacağız.
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