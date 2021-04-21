21 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan derbi yorumu

Avcı'dan derbi yorumu!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Avcı, "Kazanmak için geldik. Kazanıp ligin sonu gelmişken 3. sıra olabilir mi, 3. sıradan başka bir sıra olabilir mi, buna bakacağız." dedi.

'in 36. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

sakatlıktan çıktı, 'nun da cezası bitti. Zaman zaman rakibe göre formasyonlarda değişiklik yapabiliyoruz. Bir dönem sakatlık ve cezalardan dolayı kadro rekabetinden uzak kalmıştık, şimdi bu döndü.

Kazanmak için geldik. Kazanıp ligin sonu gelmişken 3. sıra olabilir mi, 3. sıradan başka bir sıra olabilir mi, buna bakacağız.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Galatasaray-Trabzonspor | CANLI Galatasaray-Trabzonspor | CANLI
Toroğlu'ndan derbi eleştirisi! İşim olmasa seyretmem Toroğlu'ndan derbi eleştirisi! "İşim olmasa seyretmem"
Fırtına derbide direğe takıldı! Fırtına derbide direğe takıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör