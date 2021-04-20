20 Nisan 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde bordo mavililerin kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
İşte Fırtına'nın derbi kafilesi;
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