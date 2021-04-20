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TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fırtına'nın kamp kadrosu belli oldu! Yıldız isim derbide...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'in 36. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde bordo mavililerin kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

İşte Fırtına'nın derbi kafilesi;

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