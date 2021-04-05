05 Nisan 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 sakat 2 cezalı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek. Maç öncesinde bordo mavililerin 7 eksiği olması teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 sakat 2 cezalı!
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 Giriş Tarihi: 05.04.2021

, 'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü Hes Kablo 'u ağırlayacak.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 sakat 2 cezalı!

Ligde son 4 maçta 7 puan kaybeden -mavililer, Hes Kablo karşısında kazanarak moral bulmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 sakat 2 cezalı!

'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 sakat 2 cezalı!

'da , , , ve 'nin sakatlıkları bulunuyor. Abdulkadir Parmak ile ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 sakat 2 cezalı!

Geçen hafta kart cezası sebebiyle maçında forma giyemeyen golcü oyuncu ise takımda yer alabilecek.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 sakat 2 cezalı!

-mavililerde teknik direktör 'nın, son maçının ilk 11'inde değişikliğe giderek, savunmada 'ın yerine İranlı futbolcu 'ye, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya, ayrıca 'nın yerine de kart cezasını tamamlayan 'e görev vermesi bekleniyor.

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