Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 sakat 2 cezalı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek. Maç öncesinde bordo mavililerin 7 eksiği olması teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Ligde son 4 maçta 7 puan kaybeden bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak moral bulmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.