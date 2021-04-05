Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 sakat 2 cezalı!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek. Maç öncesinde bordo mavililerin 7 eksiği olması teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.
Ligde son 4 maçta 7 puan kaybeden bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak moral bulmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Medical Park Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Trondsen, Afobe, Berat Özdemir ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor. Abdulkadir Parmak ile Edgar ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Geçen hafta kart cezası sebebiyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen golcü oyuncu Djaniny ise takımda yer alabilecek.
Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'inde değişikliğe giderek, savunmada Edgar'ın yerine İranlı futbolcu Hosseini'ye, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya, ayrıca Yusuf Sarı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Djaniny'e görev vermesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig