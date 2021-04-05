05 Nisan 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Kayserispor maçı öncesi dikkat çeken istatistik! 23 maçta...

Trabzon - Kayseri maçı öncesi dikkat çeken istatistik! 23 maçta...
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 Giriş Tarihi: 05.04.2021

Son dakika spor haberi: Spor Toto 'in 32. haftasınad Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılıları mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen bordo mavililerin istatistikleri dikkat çekti. İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

'de 7 maçlık galibiyet serisinin ardından son 6 maçta ise üst üste iki galibiyet alamayan ve son olarak galibiyetinin ardından deplasmanda ile berabere kalan Trabzonspor, yarın sahasında 'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi ve seri başlatmayı arzuluyor. 'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

YİNE MECBURİ DEĞİŞİM

Trabzonspor'da bu maç öncesi , Trondsen, Berat, ile Afobe tedavileri devam ediyor. Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde teknik direktör 'nın, son 11'inde mecburi değişikliğe giderek savunmada cezalı Edgar'ın yerine Hosseini'ye, orta sahada cezalı Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya, ayrıca 'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Djaniny'e forma vermesi bekleniyor.

KAYSERİSPOR İLE 48'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla Süper Lig'de 48'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 47 maçta bordo-mavililer 29 karşılaşmadan galip ayrılırken, konuk ekip ise 7 maçı üstünlükle tamamladı. 11 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 88 kez havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü.

SAHASINDA TEK YENİLGİ
Bu arada Trabzonspor, Kayserispor ile sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen bordo-mavililer, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan- Hüseyin, Hosseini, , , Flavio, Ekuban, , Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Trondsen, , Kamil Ahmet, Afobe.

CEZALI: Edgar Ie, Abdulkadir Parmak

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