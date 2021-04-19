Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Önümüzdeki ay içerisinde 3-4 ismi duyuracaklarını ifade eden Başkan Ağaoğlu'nun açıklamaları sonrası gözler yeniden transfere çevrildi.

İç transferde uzun süredir görüşülen İranlı savunmacı Majid Hosseini ile yapılan görüşmelerde sonuç elde edemeyen Bordo Mavililer oyuncunun bölgesine alternatiflerde bakmaya devam ediyor.

BERAT İLE OLUŞAN İYİ İLİŞKİLER KULLANILACAK

Berat Özdemir transferiyle birlikte Gençlerbirliği ile iyi ilişkiler kuran Trabzonspor 61saat'in haberine göre burada forma giyen stoper oyuncusu Arda Kızıldağ ile ilgileniyor.





Hosseini'nin olası bir ayrılığı sonrası gözünü 22 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'a diken Bordo Mavililerin ilerleyen günlerde bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında.

TALİBİ ÇOK

Arda ile Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe olmak üzere birçok takımın ilgilendiği biliniyor.

22 yaşındaki Ankaralı oyuncu bu sezon 28 maçta 1 gol 1 asistle oynayarak takımının değişilmez isimleri arasında yer aldı.

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