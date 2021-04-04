Trabzonspor Süha Akçay'ı unutmadı

Trabzonspor, kulüp kurucuları arasında yer alan eski yönetici ve genel kaptan Süha Akçay'ın ölüm yıl dönümünde bir mesaj paylaştı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

4 Nisan 1997 tarihinde aramızdan ayrılan kurucularımızdan Süha Akçay'ı saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

1941 yılında Trabzon'da doğan Süha Akçay, 2 Ağustos 1967'de kurulan kulübümüzün 20 kurucu üyesinden biriydi. 26 yaşında bu görevi üstlenen Akçay aynı zamanda kurucularımız arasında en genciydi.

1967 –70 ve 1973 - 78 sezonları arasında Genel Kaptanlık, 1970 - 71 sezonunda 2. Başkan - Genel Kaptan, 1978 – 79 sezonunda Genel Koordinatör,

1979 – 80 sezonunda da Genel Kaptanlık ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Akçay ayrıca, 1984 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Trabzonsporumuzun efsane yöneticilerinden, kurucu üyemiz ve Genel Kaptanımız #SühaAkçay'ı vefatının yıl dönümünde özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/X6HmmyO8bc — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 4, 2021

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