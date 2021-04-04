04 Nisan 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor Süha Akçay'ı unutmadı

Trabzonspor Süha Akçay'ı unutmadı
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

, kulüp kurucuları arasında yer alan eski yönetici ve genel kaptan Süha Akçay'ın ölüm yıl dönümünde bir mesaj paylaştı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

4 Nisan 1997 tarihinde aramızdan ayrılan kurucularımızdan Süha Akçay'ı saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

1941 yılında 'da doğan Süha Akçay, 2 Ağustos 1967'de kurulan kulübümüzün 20 kurucu üyesinden biriydi. 26 yaşında bu görevi üstlenen Akçay aynı zamanda kurucularımız arasında en genciydi.

1967 –70 ve 1973 - 78 sezonları arasında Genel Kaptanlık, 1970 - 71 sezonunda 2. Başkan - Genel Kaptan, 1978 – 79 sezonunda Genel Koordinatör,

1979 – 80 sezonunda da Genel Kaptanlık ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Akçay ayrıca, 1984 yılında 'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

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