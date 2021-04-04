04 Nisan 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor U19 2-0 Sivasspor U19 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına'nın geçnleri Sivas'a acımadı!
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: takımı, evinde oynadığı karşılaşmada 'u 2-0 mağlup etti.

Trabzonspor'un U19 takımı, ligin 3. haftasında konuk ettiği 'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini 21. dakikada ve 70. dakikada kaydetti.
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