Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda DG Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Fırtına, bu sonuçla birlikte dış sahada yenilmezlik serisini de sürdürdü. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor bu sezon dış sahada, Şenol Güneş Stadı'ndaki karşılaşmalara göre çok daha başarılı bir grafik sergiledi. Karadeniz temsilcisi 25 Ekim 2020'de Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikten sonra dış sahada hiç mağlubiyet görmedi. Fırtına'nın dün de Sivasspor deplasmanında bileği bükülmedi. Rakibiyle berabere kaldı. Trabzonspor böylece dış sahada yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Bu süreçte 8 galibiyet alırken, 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ