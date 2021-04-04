04 Nisan 2021, Pazar
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Trabzonspor deplasmanda yenilmiyor!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda DG Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Fırtına, bu sonuçla birlikte dış sahada yenilmezlik serisini de sürdürdü. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor bu sezon dış sahada, Şenol Güneş Stadı'ndaki karşılaşmalara göre çok daha başarılı bir grafik sergiledi. Karadeniz temsilcisi 25 Ekim 2020'de Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikten sonra dış sahada hiç mağlubiyet görmedi. Fırtına'nın dün de Sivasspor deplasmanında bileği bükülmedi. Rakibiyle berabere kaldı. Trabzonspor böylece dış sahada yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Bu süreçte 8 galibiyet alırken, 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
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