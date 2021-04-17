Trabzonspor Hatayspor maçında flaş karar! İşte penaltının tekrarlandığı o an

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'un Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın 90+3. dakikasında enterans anlar yaşandı. Konuk ekipte Diouf'un attığı penaltıda Uğurcan Çakır başarılı olurken hakem Zorbay Küçük VAR'dan gelen uyarı sonucu pozisyonu tekrarlattı. İşte o pozisyon...

Trabzonspor ile Hatayspor'un Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geldiği mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Akdeniz ekibine puanı getiren gol 90+6. dakikada Boupendza'nın penaltısıyla geldi. 90+4. dakikada Mame Diouf'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır başarılı olmuştu ancak VAR incelemesi sonrası penaltı atışının tekrar edilmesi yönünde karar çıktı. Bordo-mavililerde Kamil Ahmet Çörekçi'nin Diouf'un vuruşundan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltı yeniden atıldı. Bu kez topun başına Aaron Boupendza geçti ve meşin yuvarlağı Uğurcan'ın solundan filelere gönderdi.

Süper Lig'de 5 maç sonra fileleri sarsan Gabonlu santrfor gol sayısını 19'a çıkardı ve ligdeki gol krallığı iddiasını sürdürdü.



İŞTE O POZİSYON







Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır





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