17 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Hatayspor maçında flaş karar! İşte penaltının tekrarlandığı o an

Trabzonspor Hatayspor maçına damga vuran pozisyon!
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 35. haftasında 'un ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın 90+3. dakikasında enterans anlar yaşandı. Konuk ekipte Diouf'un attığı penaltıda başarılı olurken hakem VAR'dan gelen uyarı sonucu pozisyonu tekrarlattı. İşte o pozisyon...

ile 'un 'in 35. haftasında karşı karşıya geldiği mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. ekibine puanı getiren gol 90+6. dakikada Boupendza'nın penaltısıyla geldi. 90+4. dakikada 'un vuruşunda kaleci başarılı olmuştu ancak VAR incelemesi sonrası penaltı atışının tekrar edilmesi yönünde karar çıktı. Bordo-mavililerde 'nin Diouf'un vuruşundan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltı yeniden atıldı. Bu kez topun başına geçti ve meşin yuvarlağı Uğurcan'ın solundan filelere gönderdi.

Süper Lig'de 5 maç sonra fileleri sarsan Gabonlu santrfor gol sayısını 19'a çıkardı ve ligdeki gol krallığı iddiasını sürdürdü.

İŞTE O POZİSYON



Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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