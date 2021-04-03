03 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Batuhan Karadeniz'den transfer itirafı! "Trabzonspor tesislerine..."

Batuhan'dan transfer itirafı! Trabzonspor tesislerine...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Son dakika spor haberleri: . Lig'de Hekimoğlu forması giyen Batuhan Karadeniz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karadeniz, "Keşke 10 dakika uzaklıktaki Trabzonspor tesislerine şu anki olgunlukla girebilseydim. Geriye dönüp baktığımda artık ayaklarım yere daha sağlam basıyor. Hedeflerime gün geçtikçe yaklaşıyorum. İnşallah tekrar 'de oynama fırsatım olur." dedi. (TS spor haberleri)

altyapısından hızla yükselip 15 yaşında profesyonelliğe adım atan Batuhan Karadeniz, siyah-beyazlı kulüpte A takım formasını sırtına geçirdiğinde 'geleceğin yıldızları' arasında gösteriliyordu. Müthiş yeteneğiyle izleyenleri büyüleyen ancak sahadaki oyunundan çok, 'takımın yaramaz çocuğu' sıfatıyla öne çıkan Batuhan, sonrasında , , ve maceralarında sık sık 'kadro dışı' haberleriyle gündeme geldi. Herkesin ondan umudunu kestiği bir dönemde . Lig Beyaz Grup'ta formasıyla yeniden doğdu. Hekimoğlu'nda 23 gol atarak kariyer rekorunu kıran Batugol, dahil olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekti. Tekrar konuşulmaya başladığı dönemde Sabah Spor'a konuştu.

İşte Batuhan Karadeniz'in dikkat çeken açıklamaları...

"BURAK YILMAZ GÖZÜ KAPALI GOL ATAR"

İnsanlar benim üzerimde çok fazla durdu ama ben kendi üstümde durmadım. Uğraşmamam gereken şeylerle uğraştım. Zamanı geri sarsam farklı şeyler olabilirdi. En yükseklerden en aşağı indim. Şu an ayağım yere basıyor ve tekrar bir sıçrama yapacağım. Burak ağabeyle Beşiktaş'ta çalışma fırsatım olmuştu. Gol şansı ve gol yeteneği çok yüksek bir insan. Gözünü kapatsa topu kaleye gönderecektir. Zaten tecrübe, yetenek ile birleşince bambaşka oluyor. , Türkiye'ye gelmiş ender oyunculardan biri.

"TRABZONSPOR'DA OYNAMAK İSTERİM"

Keşke 10 dakika uzaklıktaki Trabzonspor tesislerine şu anki olgunlukla girebilseydim. Geriye dönüp baktığımda artık ayaklarım yere daha sağlam basıyor. Hedeflerime gün geçtikçe yaklaşıyorum. İnşallah tekrar Süper Lig'de oynama fırsatım olur.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALSAYDIM ZİRVEDE OLURDUM"

Genç oyuncuların psikolojik olarak destek almasından yanayım. Hızlı yükselen futbolcuların yanında bir danışman olmalı. 18 yaşıma dönebilsem bir psikolog ile çalışırdım. Psikolojik destek alsaydım zirvede olurdum. Şu an psikolog ile çalışıyorum ve her şey güzel gidiyor. 15 yaşındaki bir oyuncuyu binlerce kişinin önüne atmamak lazım. Genç yaşta ne kadar parlayan oyuncu varsa piyasadan silinmiş. Trabzonspor'dan ve 'ün çıktığı jenerasyon mecburiyetten çıktı. Sıkıntılı süreçte gençleri oynattılar. 'dan ve çıktı. Bursa mali sıkıntı yaşamasa bunlar da oynamazdı.

"BENDEN ÖNCE DUŞA GİRME' DİYENLER VAR"

Erzincan kulübünde Ethem Erboğa diye bir oyuncu var. İnanılmaz yetenekli bir futbolcu. Önceden çok beklenti olmayan bir oyuncu bile bir alt ligde rahatça şans bulabiliyordu. Ama şimdi Beşiktaş veya G.Saray'dan 3. Lig'e gidiyorlar. Orada zaten kişisel gelişimini sağlayamadıysa oyuncu, 'Benden önce duşa girme, topa sert vurma' gibi sözler sarf ediyor. Bu çocuklar oradan tırmanamaz ki! Çocuklar eziliyor. Benim bu duruma gelmemde Beşiktaş'ın katkısı çok fazladır. Ama ben oradan Eskişehirspor'a gitmiştim. Ligde Eskişehirspor'da gösterdiğim performanstan sonra yükselme şansı yakaladım.

"OĞLUMA 'FORVET DEĞİL STOPER OL' DERİM"

Her takım 5-10 milyon euro'ya forvet alırsa tabii ki forvet yetişmez ülkede. Benim çocuğum şu anda 5 yaşında. Bana bir gün 'Futbol oynamak istiyorum' dese, bir golcü olarak oğluma, 'Stoper ol' derim. Çünkü Süper Lig'de kaç tane santrfor oynayan yerli futbolcu var! Sonra da diyorlar ki, 'Forvet yetişmiyor'. Şöyle bakalım, mesela Enes Ünal şu an Türkiye'de olsa oynayacak mıydı? Şans verilmese oyuncu kendini gösteremez ki.

"GÖNLÜM BEŞİKTAŞ VE TRABZON'DAN YANA"

Şampiyonluk yarışında iki tane tuttuğum, gönül verdiğim takım var. Biri Beşiktaş, biri de Trabzonspor. Umarım ikisinden birisi olur ve ben de mutlu olurum. Gidişat o şekilde.

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