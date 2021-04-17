17 Nisan 2021, Cumartesi
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GÖRÜŞMELER ONLINE YAPILDI!
31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek oyuncusu, ailesiyle yaptığı değerlendirmeler sonrası olumlu dönüş yaptı. Bunun üzerine son detaylar için Peres'in menajeri İstanbul'a geldi ve prensipte anlaşma sağlandı. Trabzonsporlu yöneticilerin de Peres ile görüşmek üzere İtalya'ya gitme düşüncesinde olduğu ancak pandemi nedeniyle bunun gerçekleşmemesi üzerine tüm görüşmelerin görüntülü konuşma üzerinden yapıldığı ifade edildi. Tarafların sezon sonunda yeniden bir araya geleceği ve resmi imzaların atılacağı belirtildi. (Fotomaç)
Trabzonspor Bruno Peres transferini bitirdi!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Roma ile sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı savunmacı Bruno Peres, bordo-mavililerin yıllık 1.8 milyon euro’dan 3 senelik teklifini kabul etti. Resmi imzalar sezon sonunda. (TS spor haberleri)
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Trabzon'un transfer çalışmalarında hareketli günler yaşanıyor. Karadeniz devinin kurmayları, uzun zamandır görüşme halinde olunan Senegalli sağ bek Sabaly ile fiyat konusunda anlaşamayınca Bruno Peres ile temas kurmuştu. Tarafların görüşmeleri son günlerde iyice hızlandı. Peres'in kulübü Roma ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsat bilen yönetim, imza parası dahil yıllık 1.8 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme önerisi sundu.
GÖRÜŞMELER ONLINE YAPILDI!
31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek oyuncusu, ailesiyle yaptığı değerlendirmeler sonrası olumlu dönüş yaptı. Bunun üzerine son detaylar için Peres'in menajeri İstanbul'a geldi ve prensipte anlaşma sağlandı. Trabzonsporlu yöneticilerin de Peres ile görüşmek üzere İtalya'ya gitme düşüncesinde olduğu ancak pandemi nedeniyle bunun gerçekleşmemesi üzerine tüm görüşmelerin görüntülü konuşma üzerinden yapıldığı ifade edildi. Tarafların sezon sonunda yeniden bir araya geleceği ve resmi imzaların atılacağı belirtildi. (Fotomaç)
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