17 Nisan 2021, Cumartesi

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Trabzonspor Bruno Peres transferini bitirdi!

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Giriş Tarihi: 17.04.2021

Son dakika spor haberleri: ile sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı savunmacı , bordo-mavililerin yıllık 1.8 milyon euro’dan 3 senelik teklifini kabul etti. Resmi imzalar sezon sonunda. ( haberleri)

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kollarını sıvayan 'un transfer çalışmalarında hareketli günler yaşanıyor. Karadeniz devinin kurmayları, uzun zamandır görüşme halinde olunan Senegalli sağ bek Sabaly ile fiyat konusunda anlaşamayınca ile temas kurmuştu. Tarafların görüşmeleri son günlerde iyice hızlandı. Peres'in kulübü ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsat bilen yönetim, imza parası dahil yıllık 1.8 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme önerisi sundu.
GÖRÜŞMELER ONLINE YAPILDI!
31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek oyuncusu, ailesiyle yaptığı değerlendirmeler sonrası olumlu dönüş yaptı. Bunun üzerine son detaylar için Peres'in menajeri 'a geldi ve prensipte anlaşma sağlandı. Trabzonsporlu yöneticilerin de Peres ile görüşmek üzere 'ya gitme düşüncesinde olduğu ancak pandemi nedeniyle bunun gerçekleşmemesi üzerine tüm görüşmelerin görüntülü konuşma üzerinden yapıldığı ifade edildi. Tarafların sezon sonunda yeniden bir araya geleceği ve resmi imzaların atılacağı belirtildi. (Fotomaç)
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