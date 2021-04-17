17 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür'den Avrupa Şampiyonası açıklaması!

Ömür'den Avrupa Şampiyonası açıklaması!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'da sakatlığı sebebiyle bir süredir forma şansı bulamayan , kulübün sosyal medya hesabında paylaşılan videoda " hayalim var. Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum." ifadelerinde bulundu. ( haberleri)

'in 19'uncu haftasında maçında sağ ayak bileği kırılan ve 3 ay sahalardan uzak kalan için sosyal medya hesaplarından '10'un geri dönüş hikayesi' başlığıyla bir video paylaşımı yapıldı. Ömür, videoda, " hayalim var. Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Kendimi ve Trabzonspor'u orada temsil etmek istiyorum" dedi. (Fotomaç)
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