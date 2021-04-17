17 Nisan 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Trabzonspor - Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu!
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

'in 35. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak.

Zorlu mücadele öncesi karşılaşmanın VAR hakemi oldu.

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