08 Nisan 2021, Perşembe
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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme riske edilmeyecek
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Kayserispor maçında sakatalanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin, Çaykur Rizespor maçında riske edilmeyeceği ifade edildiç (TS spor haberleri)
Kayserispor maçının 74. dakikasında sakatlanarak çıkan Anthony Nwakaeme'nin arka adalesinde gerilme tespit edildi. Oyuncunun hafif ödemi oluştuğu ve bir süre dinlendirildikten sonra MR'ının çekileceği belirtildi. 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanadın ağrılarının devam etmesi halinde cumartesi günkü Çaykur Rizespor maçında risme edilmeyeceği dile getirildi. Teknik direktör Abdullah Avcı da sağlık kurulundan sürekli Nwakaeme'nin durumuyla ilgili bilgiler alıyor. (Fotomaç)
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