08 Nisan 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme riske edilmeyecek

Nwakaeme riske edilmeyecek!
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'un maçında sakatalanarak oyundan çıkan 'nin, maçında riske edilmeyeceği ifade edildiç ( haberleri)

maçının 74. dakikasında sakatlanarak çıkan 'nin arka adalesinde gerilme tespit edildi. Oyuncunun hafif ödemi oluştuğu ve bir süre dinlendirildikten sonra MR'ının çekileceği belirtildi. 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanadın ağrılarının devam etmesi halinde cumartesi günkü maçında risme edilmeyeceği dile getirildi. Teknik direktör da sağlık kurulundan sürekli Nwakaeme'nin durumuyla ilgili bilgiler alıyor. (Fotomaç)
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