16 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a İspanyol forvet Lucaz Perez önerisi! Son karar Abdullah Avcı'da

Fırtına'ya İspanyol forvet önerisi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Trabzonspor'dan menajerler, bu sezon ’te 21 maçta dört gol ve üç asistlik performans sergileyen İspanyol santrfor 'i getirmek için yetki belgesi istedi. ()

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda girişimlerine başlayan Trabzonspor, en az iki forvet takviyesi planlıyor. Uzun zamandır görüşme halinde olunan 'nın 30 yaşındaki Gineli golcüsü ile birçok konuda anlaşmaya varılırken, menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi. altyapısında yetişen, ardından , , , ve gibi önemli takımlarda da forma giyen 32 yaşındaki forvet , bordomavili kulübe teklif edildi.



ABDULLAH AVCI KARAR VERECEK

Bu sezon takımında görev yapan ve 21 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan İspanyol santrfora bordo-mavili formayı giydirmek için yetki belgesi isteyen menajerler kulübün kapısını çalarken, yönetim kurulu ise bu ismi teknik ekip ve scout ekibine bildirdi. Teknik direktör 'dan gelecek cevaba göre kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için hamle yapılabileceği öğrenildi. Bu arada Perez'in menajerlik firmasının Trabzonspor altyapısında çok sayıda oyuncusunun yer alması dikkat çekti. (Fotomaç)
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