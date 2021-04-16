16 Nisan 2021, Cuma
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ABDULLAH AVCI KARAR VERECEK
Bu sezon Alaves takımında görev yapan ve 21 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan İspanyol santrfora bordo-mavili formayı giydirmek için yetki belgesi isteyen menajerler kulübün kapısını çalarken, yönetim kurulu ise bu ismi teknik ekip ve scout ekibine bildirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'dan gelecek cevaba göre kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için hamle yapılabileceği öğrenildi. Bu arada Perez'in menajerlik firmasının Trabzonspor altyapısında çok sayıda oyuncusunun yer alması dikkat çekti. (Fotomaç)
Trabzonspor'a İspanyol forvet Lucaz Perez önerisi! Son karar Abdullah Avcı'da
Trabzonspor'dan menajerler, bu sezon Alaves’te 21 maçta dört gol ve üç asistlik performans sergileyen İspanyol santrfor Lucaz Perez'i getirmek için yetki belgesi istedi. (TS spor haberleri)
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda girişimlerine başlayan Trabzonspor, en az iki forvet takviyesi planlıyor. Uzun zamandır görüşme halinde olunan Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki Gineli golcüsü Koita ile birçok konuda anlaşmaya varılırken, menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi. Atletico Madrid altyapısında yetişen, ardından Dinamo Kiev, Deportivo, Arsenal, Paok ve West Ham gibi önemli takımlarda da forma giyen 32 yaşındaki forvet Lucas Perez, bordomavili kulübe teklif edildi.
ABDULLAH AVCI KARAR VERECEK
Bu sezon Alaves takımında görev yapan ve 21 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan İspanyol santrfora bordo-mavili formayı giydirmek için yetki belgesi isteyen menajerler kulübün kapısını çalarken, yönetim kurulu ise bu ismi teknik ekip ve scout ekibine bildirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'dan gelecek cevaba göre kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için hamle yapılabileceği öğrenildi. Bu arada Perez'in menajerlik firmasının Trabzonspor altyapısında çok sayıda oyuncusunun yer alması dikkat çekti. (Fotomaç)
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