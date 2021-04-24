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Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Karagümrük | İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor - Karagümrük | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

Son dakika spor haberleri.... Spor Toto 'in 37. haftasında Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Spor Toto 'de 37. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanında son dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, sahasında 'ü ağırlıyor.

Bordo-mavililer zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritmek istiyor.

Ligde 5 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük de iyi gidişatını Trabzon deplasmanında sürdürmek istiyor. Son 5 maçta 11 puan hanesine yazdıran İstanbul ekibinin toplam 50 puanı bulunurken Avrupa kupalarına katılmak için şansı sürüyor.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak zorlu karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Hakem 'ın düdük çalacağı maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor, Marlon, Baker, Berat, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Karagümrük: Viviano, Serhat, Aksel, Fatih, , Hedenstad, Biglia, Efe, Jimmy, Salibur, Mevlüt

BAKASETAS CEZALI

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında sarı kart gören Yunan futbolcu Bakasetas Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.

TRONDSEN VE YUNUS YOK

Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bordo-mavili takımda bu karşılaşma öncesi kart cezalısı olan Bakasetas ve sakatlıkları bulunan ile Trondsen forma giyemeyecek. Bordo-mavili takımda ayrıca kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak da görev almayacak.

KARAGÜMRÜK'DE 10 EKSİK

Fatih Karagümrükte Trabzonspor maçı önecesi çeşitli sebeplerden dolayı 10 oyuncu forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sakatlığı bulunan bu maçta süre alamayacak. Öte yandan corona virüsüne yakalanan , Sobiech, Roco, , Zukanovic, , , ve , Trabzon kafilesinde yer almadı.

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