Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Karagümrük | İlk 11'ler belli oldu
Son dakika spor haberleri.... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor.
Geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında son dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
Bordo-mavililer zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritmek istiyor.
Ligde 5 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük de iyi gidişatını Trabzon deplasmanında sürdürmek istiyor. Son 5 maçta 11 puan hanesine yazdıran İstanbul ekibinin toplam 50 puanı bulunurken Avrupa kupalarına katılmak için şansı sürüyor.
TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak zorlu karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor, Marlon, Baker, Berat, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Karagümrük: Viviano, Serhat, Aksel, Fatih, Zukanovic, Hedenstad, Biglia, Efe, Jimmy, Salibur, Mevlüt
BAKASETAS CEZALI
Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında sarı kart gören Yunan futbolcu Bakasetas Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.
TRONDSEN VE YUNUS YOK
Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bordo-mavili takımda bu karşılaşma öncesi kart cezalısı olan Bakasetas ve sakatlıkları bulunan Yunus Mallı ile Trondsen forma giyemeyecek. Bordo-mavili takımda ayrıca kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak da görev almayacak.
KARAGÜMRÜK'DE 10 EKSİK
Fatih Karagümrükte Trabzonspor maçı önecesi çeşitli sebeplerden dolayı 10 oyuncu forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sakatlığı bulunan Alparslan Erdem bu maçta süre alamayacak. Öte yandan corona virüsüne yakalanan Bertolacci, Sobiech, Roco, Efe Tatlı, Zukanovic, Campi, Balkovec, Koray Altınay ve Castro, Trabzon kafilesinde yer almadı.
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