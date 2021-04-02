02 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor ile Sivasspor 30. randevuda

Fırtına ve Yiğido 30. kez karşı karşıya!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 32. haftasında ile karşı karşı gelecek 'da hazırlıklar tamamlandı. Bordo-mavililer, yiğidolarla 30. kez mücadele edecek. | haberleri

ile Demir Grup , yarın 'ta yapacakları maçla 'de 30. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 29 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

Sivas'taki maçlar

Sivas'ta oynanan maçlarda ise ev sahibi takım üstünlük kurdu.

Trabzonspor, Sivasspor karşısında deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanırken 14 maçın 5'inden galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrıldı, 6 kez de kaybetti.

Ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ermişti.



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