13 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bakasetas fark yaratıyor

Trabzonspor'da Bakasetas rüzgarı!
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'un devre arasında kadrosuna kattığı Yunan futbolcu , bordo-mavililerin skor anlamında en çok katkı veren ismi oldu. ( haberleri)

'un söz konusu 8 maçlık duraklama döneminde forvet oyuncuları ile 2'şer kez sahne alırken, bu periyotta attığı 3 golle gol yollarında takıma en fazla katkı sağlayan isim orta saha oyuncusu oldu. Karadeniz devinde bir gol de savunma oyuncusu kaydetti. (Fotomaç)
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