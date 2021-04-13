13 Nisan 2021, Salı
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Trabzonspor'da Bakasetas fark yaratıyor
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Yunan futbolcu Bakasetas, bordo-mavililerin skor anlamında en çok katkı veren ismi oldu. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un söz konusu 8 maçlık duraklama döneminde forvet oyuncuları Ekuban ile Djaniny 2'şer kez sahne alırken, bu periyotta attığı 3 golle gol yollarında takıma en fazla katkı sağlayan isim orta saha oyuncusu Bakasetas oldu. Karadeniz devinde bir gol de savunma oyuncusu Edgar Ie kaydetti. (Fotomaç)
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