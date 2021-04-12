12 Nisan 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Umut Meraş harekatı! Le Havre ile temas kuruldu

Fırtına'da Umut harekatı! Kulübü ile temas kuruldu
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 Giriş Tarihi: 12.04.2021

'da gelecek sezon kadrosunu kafasında kurdu, isimleri bir bir bordo-mavili yönetime iletti. ekibine 2 milyon euro’luk bir teklif yapıldı. Umut da kariyerini ’da sürdürmek istiyor. ( haberleri)

'da takıma sezon devam ederken gelen devre arasında istediği bazı isimleri kadroya aldırmıştı. Ancak usta çalıştırıcı kafasındaki kadroyu sezon biter bitmek kurmayı hedefliyor. Bunun için de scout ekibi ve kurmaylarıyla toplantı üzerine toplantı yapıyor. Kulüp bütçesini yormayacak ancak mutlaka alınması gereken isimleri listeleyen Abdullah Avcı bunları yönetim kuruluna iletti. Başarılı teknik patronun yönetime sunduğu listede 'da oynayan da yer alıyor. Marlon'dan beklediği verimi alamayan Avcı gelecek sezon 25 yaşındaki oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istiyor.

LE HAVRE İLE TEMAS KURULDU

Başkan ve transfer ekibi de Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda hemen kolları sıvadılar. Bordo-mavililer, ile 1 yıl daha kontratı bulunan Umut Meraş için kulübüyle ilk teması kurdu. Karadeniz ekibinin idarecileri Le Havre'dan Umut için rakam istedi. Trabzonspor, bir yandan Le Havre'dan gelecek resmi cevabı beklerken diğer taraftan bu transfer için maksimum bütçesini de belirledi. Trabzonspor'un bu transfere 2 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı kaydedildi. Bonservis ödemeyi sevmeyen başkan Ahmet Ağaoğlu işi daha düşük rakamlara çözmeyi planlıyor. (Fotomaç)
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