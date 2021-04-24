Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Son 5 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, İstanbul ekibini mağlup ederek ligde son haftalara girilirken yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Avrupa kupalarına katılmak için şansı süren Karagümrük ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Trabzonspor - Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında son dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Bordo-mavililer zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritmek istiyor.

Ligde 5 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük de iyi gidişatını Trabzon deplasmanında sürdürmek istiyor. Son 5 maçta 11 puan hanesine yazdıran İstanbul ekibinin toplam 50 puanı bulunurken Avrupa kupalarına katılmak için şansı sürüyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Nwakaeme sol çaprazdan ceza sahasına girmeden şutunu çekti, kaleci Viviano üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

6' Bu kez Karagümrük akınında Salibur uzaklardan çok etkili bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan müthiş bir refleksle topu kornere tokatladı.

7' Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda kale ağzında oluşan karambol sonrası Serkan Asan yerde kaldı. Top Trabzonspor'a geçti.

8 'Yaşanan karambol sırasında takım arkadaşı Edgar Ie'nin ayağı, kafasına gelen Serkan'ın tedavisi saha içinde gerçekleştiriliyor.

9' Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçilirken tempo giderek artıyor.

11' Bu arada Nwakaeme'nin kafa vuruşu sonrası Fatih'e çarpan topta penaltı itirazları vardı. Pozisyon VAR tarafından inceleniyor.

12' PENALTI! VAR Hakemi Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Nwakaeme'nin kafa vuruşunda topun Fatih Kuruçuk'un eline çarptığını belirledi ve penaltı kararı verdi.

13' Karagümrük cephesinin itirazları var ancak hakem penaltının kullanılmasını istedi. Djaniny topun başında.

14' GOL Djaniny penaltıda topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi, Trabzonspor'u öne geçirdi: 1-0

15' Bu sezon ligde 7. kez GOL sevinci yaşayan Djaniny, ilk penaltı golünü kaydetti.

16' ETKİLİ ŞUT! Sol kanatta topu kazanan Nwakaeme ortaya doğru kat etti ve ceza sahasına girmeden vurdu, kaleci Viviano direğin yanından topu kornere çeldi.

17' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza sahası dışından Berat vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

18' Trabzonspor bulduğu golün ardından da baskıya devam ediyor. Karagümrük kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.

21' Karagümrük topu üçüncü bölgeye taşıma konusunda sorun yaşıyor. Trabzonspor alanı çok iyi kapatırken önde baskıya da devam ediyor.

22' Karagümrük bu anlarda rakip yarı alanda topla daha fazla oynamaya başladı.



28' Karagümrük'te sakatlığı bulunan Jimmy Durmaz yerini Alassane Ndao'ya bıraktı.



33' Karagümrük oyunun kontrolünü eline aldı. Özellikle sağ kanattan geliştidikleri ataklarla Trabzonspor savunmasını zorluyorlar.



35' Trabzonspor Djaniny ile 2. gole yaklaştı. Müsait pozisyonda Kaleci ile karşı karşıya Djaniny kaleciyi geçemedi.



37' Trabzonspor üst üste müsait pozisyonlardan yararlanamadı. Ekuban kale önünde topu auta attı.

45' Fatih Kuruçuk çok uzaklardan kaleyi denedi ancak top oldukça farklı şekilde üstten auta gitti.

DEVRE! Trabzonspor, Karagümrük karşısında soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.

45' Trabzon'da ikinci yarı başladı!

45' Karagümrük'te Zukanovic yerini Gaston Campi'ye bıraktı.



45' Trabzonspor'da Edgar Ie yerini Hosseini'ye bıraktı.

51' İNANILMAZ POZİSYON! Biglia'nın derinlemesine pasıyla Serhat sol kanattan savunma arkasına sarktı, onun ortaya çevirdiği topa ön direkte Mevlüt dokundu. Kaleci Uğurcan yakın mesafeden gelen topta gole izin vermedi.

54' YİNE UĞURCAN! Karagümrük yine GOL çok yaklaştı. Ndao'nun sağ kanattan ortasına arka direkteki Salibur gelişine vurdu, kaleci Uğurcan direk dibinde topu kornere yolladı.

55' UĞURCAN'I GEÇEMİYORLAR! Karagümrük köşe vuruşunun devamında ceza sahası dışından üst üste iki şutla Trabzonspor kalesini yokladı ancak Uğurcan her ikisinde de gole izin vermedi.

60' Trabzonspor'da Yusuf Sarı yerini Flavio'ya bıraktı.

65' GOL Karagümrük savunmasındaki büyük hata sonrası araya giren Djaniny, kaleci Viviano'yu çalımlayıp topu boş ağlara yolladı: 2-0



66'Jorge Djaniny, Süper Lig'deki GOL sayısını 8'e çıkardı ve Ekuban'la birlikte takımın en golcü ismi oldu.

67' VIVIANO KURTARDI! Djaniny'nin pası sonrası Ekuban ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı, kaleci Viviano topu güçlükle de olsa çelmeyi başardı.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan zorlu karşılaşma saat 16.00'da başladı. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor, Marlon, Baker, Berat, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Karagümrük: Viviano, Serhat, Aksel, Fatih, Zukanovic, Hedenstad, Biglia, Efe, Jimmy, Salibur, Mevlüt

BAKASETAS CEZALI

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında sarı kart gören Yunan futbolcu Bakasetas Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemiyor.

TRONDSEN VE YUNUS YOK

Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Bordo-mavili takımda kart cezalısı olan Bakasetas ve sakatlıkları bulunan Yunus Mallı ile Trondsen forma giyemiyor. Karadeniz ekibinde kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak da görev alamıyor.

KARAGÜMRÜK'DE 10 EKSİK

Fatih Karagümrükte Trabzonspor maçı önecesi çeşitli sebeplerden dolayı 10 oyuncu forma giyemiyor. İstanbul ekibinde sakatlığı bulunan Alparslan Erdem bu maçta süre alamadı. Öte yandan corona virüsüne yakalanan Bertolacci, Sobiech, Roco, Efe Tatlı, Zukanovic, Campi, Balkovec, Koray Altınay ve Castro, Trabzon kafilesinde yer almadı.

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