Dünyaca ünlü golcü Trabzonspor'a! Menajerler önerdi
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir ivme yakalayan Trabzonspor, gelecek sezon gol yollarındaki alternatifi artırmak için transfer harekatına başladı. Bordo-mavililere ise menajerlerden flaş bir öneri geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu skorla puanını 58'e çıkaran Trabzonspor şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı.
Gelecek sezon kadrosu için çalışmalarına başlayan Fırına'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
FORVETE DÜNYA YILDIZI
Alexander Sörloth'un boşluğunu bir türlü dolduramayan Trabzonspor'a, forvet hattı için bir dünya yıldızı önerildi.
Kariyerinde, İnter, Sevilla, Manchester City ve Fiorentina gibi önemli takımların formasını terleten Stevan Jovetic, menajerler aracılığı ile bordo-mavili kurmayların masasına sunuldu.
2017 yılından bu yana Fransa'nın önemli takımlarından Monaco'nun formasını giyen Stevan Jovetic, sezon sonunda buradan ayrılmayı planlıyor.
Karadağlı forvet, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planladığı için Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini henüz kabul etmedi.
31 yaşında, 1.83 boyunda olan Jovetic'in, Türkiye'de futbol yaşamını sürdürmeyi ve Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.
Bu sezon Monaco'da toplam 29 maça çıkan Karadağlı forvet, takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Stevan Jovetic Karadağ Milli Takımı'nda ise 55 maçta 27 gol kaydetti.
Jovetic için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenilirken, deneyimli hocanın 'tamam' demesi halinde temasların hızlanacağı gelen bilgiler arasında. (Karadeniz Gazetesi)
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