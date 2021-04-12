12 Nisan 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Dünyaca ünlü golcü Trabzonspor'a! Menajerler önerdi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte büyük bir ivme yakalayan Trabzonspor, gelecek sezon gol yollarındaki alternatifi artırmak için transfer harekatına başladı. Bordo-mavililere ise menajerlerden flaş bir öneri geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Dünyaca ünlü golcü Trabzonspor'a! Menajerler önerdi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Dünyaca ünlü golcü Trabzonspor'a! Menajerler önerdi

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Dünyaca ünlü golcü Trabzonspor'a! Menajerler önerdi

Bu skorla puanını 58'e çıkaran Trabzonspor şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı.

Dünyaca ünlü golcü Trabzonspor'a! Menajerler önerdi

Gelecek sezon kadrosu için çalışmalarına başlayan Fırına'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Dünyaca ünlü golcü Trabzonspor'a! Menajerler önerdi

FORVETE DÜNYA YILDIZI

Alexander Sörloth'un boşluğunu bir türlü dolduramayan Trabzonspor'a, forvet hattı için bir dünya yıldızı önerildi.

Dünyaca ünlü golcü Trabzonspor'a! Menajerler önerdi

Kariyerinde, İnter, Sevilla, Manchester City ve Fiorentina gibi önemli takımların formasını terleten , menajerler aracılığı ile bordo-mavili kurmayların masasına sunuldu.

Dünyaca ünlü golcü Trabzonspor'a! Menajerler önerdi

2017 yılından bu yana Fransa'nın önemli takımlarından 'nun formasını giyen , sezon sonunda buradan ayrılmayı planlıyor.

Dünyaca ünlü golcü Trabzonspor'a! Menajerler önerdi

Karadağlı forvet, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planladığı için 'nun sözleşme uzatma teklifini henüz kabul etmedi.

Dünyaca ünlü golcü Trabzonspor'a! Menajerler önerdi

31 yaşında, 1.83 boyunda olan Jovetic'in, Türkiye'de futbol yaşamını sürdürmeyi ve Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

Dünyaca ünlü golcü Trabzonspor'a! Menajerler önerdi

Bu sezon 'da toplam 29 maça çıkan Karadağlı forvet, takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Dünyaca ünlü golcü Trabzonspor'a! Menajerler önerdi

Karadağ Milli Takımı'nda ise 55 maçta 27 gol kaydetti.

Dünyaca ünlü golcü Trabzonspor'a! Menajerler önerdi

Jovetic için son kararı teknik direktör 'nın vereceği öğrenilirken, deneyimli hocanın 'tamam' demesi halinde temasların hızlanacağı gelen bilgiler arasında. (Karadeniz Gazetesi)

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