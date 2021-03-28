Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Galatasaray'ın da yakından takip ettiği Robin Quaison için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculara yönelen bordo-mavililer, Kasımpaşa'dan santrfor Fode Koita, Fransa temsilcisi Bordeaux'dan sağ bek Youssouf Sabaly ve Alanya'nın orta sahası Salih Uçan konusunda sona yaklaştı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve izleme komitesi sorumlusu İhsan Derelioğlu transfer konusunda sürekli istişare ederken, Robin Quaison'un da radara takıldığı belirtildi. 5 sezondan Alman ekibi Mainz 05'te forma giyen İsveçli oyuncunun kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durum da bordo-mavililerin iştahını iyice kabartmış durumda.

G.SARAY DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Forvet arkası, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği 28 maçta 5 gol atarken 3 de asist üretti. Geçtiğimiz yıl Mainz de iyi bir sezon geçiren Robin Quaison, 32 maçta 13 gol ve 2 asistlik performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robin Quaison'un piyasa değeri 7 milyon euro. Ancak bordo-mavililer bu transferde yalnız değil. Galatasaray'ın da 1.83 boyundaki futbolcuyla ilgilendiği belirtiliyor. 27 yaşındaki forvet arkası bu sezon Bundesliga'da 22 maçta 3 gol 2 asist yaptı.

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