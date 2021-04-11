Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Umut Meraş harekatı! Görüşmeler başladı
Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kalmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Fransa Ligi takımlarından Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Umut Meraş'ı kadrosuna katmak istiyor.
TEMAS KURULDU
61 Saat'te yer alan habere göre; bordo-mavililer bu noktada ilk teması Türk Milli Takımı'nın başarılı sol beki, Umut Meraş ile yaptı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Trabzonspor'un listesinde yer alan Umut Meraş için, Fransız Kulübü AC Le Havre ile temasa geçen Fırtına, oyuncunun satılık olup olmadığı, satılıksa bonservisi için ne kadar para istediğini sordu. Görüşmelerin devam ettiği bildirilirken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
26 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST
Sarıyer altyapısında futbola başlayan Umut Meraş, ardından Yeşilköy altyapısına, daha sonra Boluspor'a buradan da Bursaspor'a 525 bin Euro'ya transfer oldu. 2019 yılı transfer sezonunda Fransız kulübü AC Le Havre'ye 1 milyon 300 bin Euro'ya transfer olan milli futbolcu, 2 ligde mücadele eden kulübünde bu sezon 26 maçta forma giydi, 1 gol 1 asiste imza attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...