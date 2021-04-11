Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kalmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Fransa Ligi takımlarından Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Umut Meraş'ı kadrosuna katmak istiyor.

TEMAS KURULDU

61 Saat'te yer alan habere göre; bordo-mavililer bu noktada ilk teması Türk Milli Takımı'nın başarılı sol beki, Umut Meraş ile yaptı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Trabzonspor'un listesinde yer alan Umut Meraş için, Fransız Kulübü AC Le Havre ile temasa geçen Fırtına, oyuncunun satılık olup olmadığı, satılıksa bonservisi için ne kadar para istediğini sordu. Görüşmelerin devam ettiği bildirilirken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

26 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

Sarıyer altyapısında futbola başlayan Umut Meraş, ardından Yeşilköy altyapısına, daha sonra Boluspor'a buradan da Bursaspor'a 525 bin Euro'ya transfer oldu. 2019 yılı transfer sezonunda Fransız kulübü AC Le Havre'ye 1 milyon 300 bin Euro'ya transfer olan milli futbolcu, 2 ligde mücadele eden kulübünde bu sezon 26 maçta forma giydi, 1 gol 1 asiste imza attı.

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