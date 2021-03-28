28 Mart 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" etkinliğine anlamlı destek!

Fırtına'dan anlamlı destek!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 Giriş Tarihi: 28.03.2021

Son dakika spor haberleri: . Lig ekiplerinden 'un başlattığı "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" etkinliğine 'da sessiz kalmadı ve ’na 61 tekerlekli sandalye bağışlandığını duyurdu. ( haberleri)

'un başlattığı "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketi kapsamında, tarafından "Var mısınız? Engelleri birlikte kaldıralım" sloganıyla etiketleyerek kampanyaya katılım çağrısında bulunduğu Kulübü çağrıya sessiz kalmadı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, engelsiz bir dünya için "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketi kapsamında 'na 61 tekerlekli sandalye bağışlandığı duyuruldu.

, "Engelsiz bir dünya için "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" kampanyasına katılıyor ve 61 adet tekerlekli sandalyeyi 'e bağışlayarak bu güzel organizasyona destek veriyoruz." paylaşımının altına "Var mısınız? Engelleri birlikte kaldıralım" sloganıyla Kayserispor Kulübünü etiketleyerek kampanyaya davet etti.

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