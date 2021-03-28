Boluspor'un başlattığı "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketi kapsamında, Altayspor Kulübü tarafından "Var mısınız? Engelleri birlikte kaldıralım" sloganıyla etiketleyerek kampanyaya katılım çağrısında bulunduğu Trabzonspor Kulübü çağrıya sessiz kalmadı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, engelsiz bir dünya için "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" hareketi kapsamında Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı'na 61 tekerlekli sandalye bağışlandığı duyuruldu.

Trabzonspor Kulübü, "Engelsiz bir dünya için "Spor Kulüplerinden İyilik Zinciri" kampanyasına katılıyor ve 61 adet tekerlekli sandalyeyi TESYEV'e bağışlayarak bu güzel organizasyona destek veriyoruz." paylaşımının altına "Var mısınız? Engelleri birlikte kaldıralım" sloganıyla Kayserispor Kulübünü etiketleyerek kampanyaya davet etti.

Engelsiz bir dünya için #SporKulüplerindenİyilikZinciri kampanyasına katılıyor ve 61 adet tekerlekli sandalyeyi @tesyev'e bağışlayarak bu güzel organizasyona destek veriyoruz.



Var mısınız engelleri birlikte kaldıralım? @KayserisporFK https://t.co/l5R7YVZXlB — Trabzonspor (@Trabzonspor) March 27, 2021

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ