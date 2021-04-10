10 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Rizespor karşısında yeni seri başlatmak istiyor! İşte 11'ler

Avcı seri istiyor! İşte Rizespor maçı 11'i
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

’de ’a konuk olacak Trabzonspor, bu karşılaşmayı kazanıp iki maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. İşte bordo-mavililerin Rizespor maçı muhtemel 11'i. (TS spor haberleri)

'de çıktığı son iki maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bugün deplasmanda komşusu ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım kazanarak iki maçlık galibiyet hasretine son vermeyi ve yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör 'nın göreve gelişinden sonra küme düşme hattından 4'üncülüğe kadar yükselip iddialı konuma gelen bordo-mavililer, ligde son 7 haftada 5 maçtaki puan kayıplarıyla zirve yarışında ciddi yaralar aldı ve önemli fırsatlar teperek duraklama dönemine girdi. Karadeniz devi bugün kazanarak yeniden yükselişe geçmeyi planlıyor. (Fotomaç)

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Tarık, , Talbi, , , , Baiano, Djokovic, , Samudio, Remy

Trabzonspor: , Hüseyin, , , , A.Parmak, Berat, , Yunus, Yusuf, Djaniny
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