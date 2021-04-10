10 Nisan 2021, Cumartesi
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RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Rizespor: Tarık, Moroizuk, Talbi, Selim, Melnjak, Sabo, Baiano, Djokovic, Boldrin, Samudio, Remy
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon, A.Parmak, Berat, Bakasetas, Yunus, Yusuf, Djaniny
Trabzonspor Rizespor karşısında yeni seri başlatmak istiyor! İşte 11'ler
Süper Lig’de Çaykur Rizespor’a konuk olacak Trabzonspor, bu karşılaşmayı kazanıp iki maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. İşte bordo-mavililerin Rizespor maçı muhtemel 11'i. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de çıktığı son iki maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bugün deplasmanda komşusu Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım kazanarak iki maçlık galibiyet hasretine son vermeyi ve yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelişinden sonra küme düşme hattından 4'üncülüğe kadar yükselip iddialı konuma gelen bordo-mavililer, ligde son 7 haftada 5 maçtaki puan kayıplarıyla zirve yarışında ciddi yaralar aldı ve önemli fırsatlar teperek duraklama dönemine girdi. Karadeniz devi bugün kazanarak yeniden yükselişe geçmeyi planlıyor. (Fotomaç)
RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Rizespor: Tarık, Moroizuk, Talbi, Selim, Melnjak, Sabo, Baiano, Djokovic, Boldrin, Samudio, Remy
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon, A.Parmak, Berat, Bakasetas, Yunus, Yusuf, Djaniny
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