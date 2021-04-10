Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Transfer için yarıştalar

Trabzonspor'un son yıllardaki yükselen yıldızlarına Avrupa'dan talipler artıyor. Daha önce Yusuf Yazıcı'yı rekor bonservisle satan bordo mavililerde, bu kez gözler Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e çevrildi. Milli oyuncular için dev kulüpler girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Trabzonspor, 3 isimle kadrosunu güçlendirdi.

Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan bordo mavililer, son olarak Kayserispor ile 1-1 beabere kaldı.





Ligde iyi bir performans sergileyen ve 4. sırada bulunan Fırtına'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...





Ara transfer döneminde Berat Özdemir, Yunus Mallı ve Bakasetas'ı kadrosuna katan bordo mavililer, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.





Büyük bir çalışma içerisine giren Trabzonspor'da arayış devam ederken kadrodaki isimlere de talipler gelmeye başladı





Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, bordo mavililerin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.





Transferle ilgili konuşan Uzundurukan, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır bombasını da patlattı.



İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:

Trabzonspor'la ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşandı. Chelsea kulübünün, uzun bir sakatlık sürecinden sonra idmanlara başlayan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu ile ilgili Trabzonspor'dan detaylı bir rapor istediği belirtildi.