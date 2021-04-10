10 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Transfer için yarıştalar

Trabzonspor'un son yıllardaki yükselen yıldızlarına Avrupa'dan talipler artıyor. Daha önce Yusuf Yazıcı'yı rekor bonservisle satan bordo mavililerde, bu kez gözler Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e çevrildi. Milli oyuncular için dev kulüpler girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Transfer için yarıştalar
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen , 3 isimle kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Transfer için yarıştalar

ile iyi bir çıkış yakalayan bordo mavililer, son olarak ile 1-1 beabere kaldı.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Transfer için yarıştalar

Ligde iyi bir performans sergileyen ve 4. sırada bulunan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Transfer için yarıştalar

Ara transfer döneminde , ve 'ı kadrosuna katan bordo mavililer, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Transfer için yarıştalar

Büyük bir çalışma içerisine giren 'da arayış devam ederken kadrodaki isimlere de talipler gelmeye başladı

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Transfer için yarıştalar

Genel Yayın Yönetmeni , bordo mavililerin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Transfer için yarıştalar

Transferle ilgili konuşan Uzundurukan, ve Uğurcan Çakır bombasını da patlattı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Transfer için yarıştalar

'la ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşandı. Chelsea kulübünün, uzun bir sakatlık sürecinden sonra idmanlara başlayan 'ün sağlık durumu ile ilgili Trabzonspor'dan detaylı bir rapor istediği belirtildi.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Transfer için yarıştalar

Çünkü İngiliz devi, sezon sonunda 'ü transfer etmekte kararlı.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Transfer için yarıştalar

'nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır da Milan'ın transfer listesinde. Milan, Uğurcan'ı transfer etmekte ısrarlı.

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