10 Nisan 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Rizespor - Trabzonspor maçında VAR hakemi Özgür Yankaya oldu!

Rizespor - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu!
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

Son dakika spor haberi: 'in 34. haftasında oynanacak Rizespor - karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | (Son dakika Trabzonspor haberleri)

Süper Lig'in 34. haftasında , Rizespor'a konuk olacak. Zorlu mücadeleyi yönetecek. Maçın VAR hakemi ise oldu.

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