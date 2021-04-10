10 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Rizespor - Trabzonspor maçında VAR hakemi Özgür Yankaya oldu!
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Rizespor - Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | (Son dakika Trabzonspor haberleri)
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Rizespor'a konuk olacak. Zorlu mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu.
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