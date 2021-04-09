Son dakika spor haberi: Süper Lig devi Edin Visca bombasını patlatıyor! İşte transferde son detaylar...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir dönem sona eriyor. 2011 yılından bu yana İstanbul ekibinin formasını giyen Edin Visca takımdan ayrılıyor. Bosnalı oyuncunun da yeni bir maceraya yelken açmak istediği bilinirken, Trabzonspor transferde son aşamaya geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sene ciddi bir hayal kırıklığı yaşatan ve ligde kalma mücadelesi veren Medipol Başakşehir'de bir dönem daha sona eriyor. Daha önce yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye gönderen Boz Baykuşlar, bu kez de 2011 yılından bu yana formasını giyen Edin Visca ile yol ayrımına geldi.
Onu Türkiye'ye getiren ve 6 yıl hocalığını yapan Abdullah Avcı, yıldız futbolcuyu uzun zamandır Trabzonspor'a istiyordu. Daha önceden kulüple yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan bordo mavililer, bu kez yönetimden "Sezon sonu" cevabını aldı. Başakşehir ile sezon sonu yeniden görüşmek için anlaşan Fırtına'nın bu transferi bu kez bitirmesi bekleniyor.
OYUNCU DA İSTİYOR!
Başakşehir ile yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Edin Visca da, yeni bir maceraya yelken açmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile de arasının iyi olduğu bilinen Bosnalı oyuncu, bu kez bordo mavili formayla şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyor.
AVCI BİZZAT GÖRÜŞECEK
Eski oyuncusu ile görüşmeleri bizzat gerçekleştirecek olan Abdullah Avcı, gelecek sezon lige damga vurmayı hedeflediği kadroyu kurarken Visca'ya önemli bir sorumluluk yükleyecek. Kanatları Nwakaeme ve Edin Visca ikilisine emanet etmeyi planlayan Avcı, bu transfer için yönetimden tüm fedakarlıkları yapmasını istedi.
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