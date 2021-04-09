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Son dakika spor haberi: Süper Lig devi Edin Visca bombasını patlatıyor! İşte transferde son detaylar...

Visca kanatlandı geliyor! Süper Lig devi...
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 Giriş Tarihi: 09.04.2021

Spor Toto ekiplerinden 'de bir dönem sona eriyor. 2011 yılından bu yana ekibinin formasını giyen takımdan ayrılıyor. Bosnalı oyuncunun da yeni bir maceraya yelken açmak istediği bilinirken, transferde son aşamaya geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sene ciddi bir hayal kırıklığı yaşatan ve ligde kalma mücadelesi veren Medipol 'de bir dönem daha sona eriyor. Daha önce yıldız oyuncularından 'yi 'ye gönderen Boz Baykuşlar, bu kez de 2011 yılından bu yana formasını giyen ile yol ayrımına geldi.

Onu 'ye getiren ve 6 yıl hocalığını yapan , yıldız futbolcuyu uzun zamandır 'a istiyordu. Daha önceden kulüple yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan bordo mavililer, bu kez yönetimden "Sezon sonu" cevabını aldı. Başakşehir ile sezon sonu yeniden görüşmek için anlaşan Fırtına'nın bu transferi bu kez bitirmesi bekleniyor.

OYUNCU DA İSTİYOR!

Başakşehir ile yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Edin Visca da, yeni bir maceraya yelken açmak istiyor. Teknik direktör Abdullah ile de arasının iyi olduğu bilinen Bosnalı oyuncu, bu kez bordo mavili formayla şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyor.

AVCI BİZZAT GÖRÜŞECEK

Eski oyuncusu ile görüşmeleri bizzat gerçekleştirecek olan Abdullah Avcı, gelecek sezon lige damga vurmayı hedeflediği kadroyu kurarken Visca'ya önemli bir sorumluluk yükleyecek. Kanatları ve Edin Visca ikilisine emanet etmeyi planlayan Avcı, bu transfer için yönetimden tüm fedakarlıkları yapmasını istedi.

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