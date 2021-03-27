27 Mart 2021, Cumartesi

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Trabzonspor'da Sivasspor hazırlıkları sürdü! Antrenmanda Trondsen bir süre takımla çalıştı

Fırtına'ya sevindiren haber! Trondsen...
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Son dakika spor haberleri: , Spor Toto 'in 32. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenmanda milli takımda yer alan ismler katılmadı. ( hbaerleri)

, 'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından, koordinasyon, pas ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. alan oyunlarıyla devam eden idman, çift kale maçla son buldu.

Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanda sakatlığı devam eden takımdan ayrı koştu. Norveçli oyuncu de bir süre takımla çalıştıktan sonra bireysel antrenmana devam etti. ve 'ün de salonda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Trabzonspor, yarını izinli geçirdikten sonra pazartesi günü çalışmalarına devam edecek.

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