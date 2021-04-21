21 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Milli yıldız! Avcı listesine ekledi...

Avcı'dan Cengiz Ünder'e çağrı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmak için harekete geçen 'da transfer harekatı başladı. Teknik Direktör 'nın, transfer listesine ekibi ’de kiralık olarak forma giyen eski öğrencisi ’i eklediği öğrenildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'da Teknik Direktör 'nın transfer listesine sürpriz bir isimi eklediği ortaya çıktı. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan deneyimli teknik adam, bu konuda yönetimden tam yetki almıştı. Deneyimli teknik adam bunun üzerine harekete geçerken eski öğrencilerine kanca attı. 'den uzun süre birlikte çalıştığı ile daha önce temasa geçen Avcı, deneyimli futbolcuya Trabzonspor'a gelmesini söylemişti.

Karadenizde sonnokta'nın haberine göre, Visca'dan haber bekleyen Avcı'nın hedefindeki başka bir ismin ise yine eski öğrencisi olan olduğu ortaya çıktı. -18 sezonunda 15 milyon Euro'ya 'ya transfer olan 23 yaşındaki futbolcu burada beklentileri karşılamayınca bu sezon 23 milyon Euro satın alma opsiyonuyla ekibi L.City'e kiralanmıştı. 'nin bu opsiyonunu kullanmayacağını açıkladığı Cengiz'i kulübü Roma da kadrosunda düşünmüyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ

ekiplerinden Leicester City'te kiralık olarak oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı gösteremedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da çok iyi tanıdığı ve yeteneklerine çok güvendiği Cengiz ile temasa geçerek durumunu sorduğu belirlendi. Avcı'nın Cengiz'e Trabzonspor'a gelmesi konusunda tavsiyede bulunduğu öğrenilirken oyuncudan gelecek habere göre transfer şartları değerlendirilecek. Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Cengiz olumlu bir dönüş yaparsa bordo-mavililer kiralama teklifini Roma'ya sunacak.

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