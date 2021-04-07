07 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas Kayserispor maçında galibiyete yetmedi

Bakasetas fırtınası sürüyor!
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'un Yunan futbolcusu , maçında beraberliği getiren isim oldu. Bordo-mavili formayla 6’ncı golünü atan Baka, toplamda 13. golünü attı. ( haberleri)

'un devre arasında kadrosuna kattığı flaş ismi Anastasios dün gece de iş başındaydı. 27 yaşındaki Yunan futbolcu ekibine beraberliği getiren isim oldu. 29. dakikada 'nin pasını klas bir şekilde kontrol edip şık bir vuruşla ağları havalandıran Bakasetas, Trabzonspor formasıyla 12 maçta 6 gole ulaştı. Sezonun ilk yarısını 'da geçiren tecrübeli kramponun toplamda ise 13 golü bulunuyor. Öte yandan Bakasetas, suskunluğunu da bozdu. Ligdeki son golünü 8 Mart'taki Alanyaspor sınavında kaydeden Yunan orta saha 3 maç sonra golle tanıştı. Bakasetas karşılaşma sonrası "Takımımıza katıldığımdan beri oynadığımız en iyi maçtı. Bu tarz rakiplere karşı iyi oyun yetmiyor. Ben kazanmayı tercih ederdim" diye konuştu. (Fotomaç)
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