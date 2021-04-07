07 Nisan 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas Kayserispor maçında galibiyete yetmedi
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Bakasetas, Kayserispor maçında beraberliği getiren isim oldu. Bordo-mavili formayla 6’ncı golünü atan Baka, toplamda 13. golünü attı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı flaş ismi Anastasios Bakasetas dün gece de iş başındaydı. 27 yaşındaki Yunan futbolcu Karadeniz ekibine beraberliği getiren isim oldu. 29. dakikada Nwakaeme'nin pasını klas bir şekilde kontrol edip şık bir vuruşla ağları havalandıran Bakasetas, Trabzonspor formasıyla 12 maçta 6 gole ulaştı. Sezonun ilk yarısını Alanyaspor'da geçiren tecrübeli kramponun toplamda ise 13 golü bulunuyor. Öte yandan Bakasetas, suskunluğunu da bozdu. Ligdeki son golünü 8 Mart'taki Alanyaspor sınavında kaydeden Yunan orta saha 3 maç sonra golle tanıştı. Bakasetas karşılaşma sonrası "Takımımıza katıldığımdan beri oynadığımız en iyi maçtı. Bu tarz rakiplere karşı iyi oyun yetmiyor. Ben kazanmayı tercih ederdim" diye konuştu. (Fotomaç)
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