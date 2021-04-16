16 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür geri döndü! Hatayspor maçında oynayacak mı?

Fırtına'da yıldız isim geri döndü! Hatayspor maçında oynayacak mı?
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

'da uzun süreli sakatlık geçiren , takıma geri döndü ve 'in 35. haftasında oynanacak maçının kadrosuna alındı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'un yıldız ismi Abdulkadir Ömür, Ligin ilk yarısında oynanan Konyaspor karşılaşmasında sakatlanmış ve 2,5 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Trabzonspor bugün yayınladığı video ile yıldız oyuncunun dönüşünü duyurdu.

Abdulkadir Ömür'ün geri dönüş sürecinde yaşadıklarını ve çalışmalarının gösterildiği video da Ömür "Geri dönmek için elimden geleni yapıyorum. Tarih 28 Mart 2021. Konyaspor maçından sonraki sakatlıktan sonra ilk defa kramponları giydim. Yaklaşık 2,5 aydır çok sıkı çalışıyorum. Futbolu takım arkadaşlarımı çok özledim. Avrupa Şampiyonası hayalim var. Tekrar güçlü bir şekilde dönüp Avrupa Şampiyonasına gitmek istiyorum ve kendimi ve Trabzonspor'u temsil etmek istiyorum." İfadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sahalara dönüyor!

HATAY MAÇINDA KADRODA

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalarına devam eden 'ün, 'in 36. haftasında oynanacak olan maçında kadroda yer alacak.

Trabzonspor, 21 yaşındaki oyuncunun sahalara geri dönmesiyle ilgili de sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

İşte o paylaşım:

Abdülkadir Ömür paylaşımı!

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