Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! Milli yıldızla takım arkadaşı olacaklar
A Milli Takım'ın ve Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'a Avrupa'nın dev kulübü talip oldu. Bu transferin gerçekleşmesi halinde bordo-mavili takım para basacakken, 25 yaşındaki file bekçisi milli yıldızla takım arkadaşı olacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Türk yıldızlar kervanına bir oyuncuyu daha katmayı planlıyor.
Fransa League 1'de lider durumda olan Lille, file bekçisi Mike Maignan'ı beklediği gibi 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satabilirse, Türk Milli Takımı'nda birinci kaleci olan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için harekete geçecek.
Fransız basını, 25 yaşındaki Maignan'ın peşinde Milan, Dortmund ve Tottenham'ın olduğunu duyurdu.
MAİGNAN'DAN GELECEK PARANIN HEPSİNE TALİP
Uğurcan Çakır'ın özellikle Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la beraber oynamak için Lille'in teklifini geri çevirmeyeceği ancak Trabzonspor'un bu operasyon için Maignan'dan gelecek paranın tümüne göz dikeceği iddia edildi.
Sabah'ın haberine göre Fransız kulübünün, Maignan'ın yerine Uğurcan transferini Yusuf'ta olduğu gibi bir sonraki satış opsiyonu ile bitirmek isteyeceği bildirildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki kaleciye gelen tekliflerin, bekledikleri seviyeye ulaştığını söylemişti.
Dün 25 yaşına basan Uğurcan Çakır, UNICEF ile iş birliğine imza attı. Başarılı kaleci, sosyal medya hesabından doğum günü hediyelerini UNICEF aracılığıyla ilaç ve besin bulamayan çocuklara bağışlayacağını açıkladı.
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