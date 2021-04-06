Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! Milli yıldızla takım arkadaşı olacaklar

Sabah'ın haberine göre Fransız kulübünün, Maignan'ın yerine Uğurcan transferini Yusuf'ta olduğu gibi bir sonraki satış opsiyonu ile bitirmek isteyeceği bildirildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki kaleciye gelen tekliflerin, bekledikleri seviyeye ulaştığını söylemişti.