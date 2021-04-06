06 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! Milli yıldızla takım arkadaşı olacaklar

A Milli Takım'ın ve Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'a Avrupa'nın dev kulübü talip oldu. Bu transferin gerçekleşmesi halinde bordo-mavili takım para basacakken, 25 yaşındaki file bekçisi milli yıldızla takım arkadaşı olacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! Milli yıldızla takım arkadaşı olacaklar
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.04.2021

, ve 'in formasını giydiği , Türk yıldızlar kervanına bir oyuncuyu daha katmayı planlıyor.

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! Milli yıldızla takım arkadaşı olacaklar

Fransa League 1'de lider durumda olan , file bekçisi Mike Maignan'ı beklediği gibi 20 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satabilirse, Türk Milli Takımı'nda birinci kaleci olan 'un kaptanı 'ı transfer etmek için harekete geçecek.

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! Milli yıldızla takım arkadaşı olacaklar

Fransız basını, 25 yaşındaki Maignan'ın peşinde Milan, Dortmund ve Tottenham'ın olduğunu duyurdu.

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! Milli yıldızla takım arkadaşı olacaklar

MAİGNAN'DAN GELECEK PARANIN HEPSİNE TALİP
'ın özellikle ve 'la beraber oynamak için 'in teklifini geri çevirmeyeceği ancak 'un bu operasyon için Maignan'dan gelecek paranın tümüne göz dikeceği iddia edildi.

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! Milli yıldızla takım arkadaşı olacaklar

Sabah'ın haberine göre Fransız kulübünün, Maignan'ın yerine Uğurcan transferini Yusuf'ta olduğu gibi bir sonraki satış opsiyonu ile bitirmek isteyeceği bildirildi. Başkanı Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki kaleciye gelen tekliflerin, bekledikleri seviyeye ulaştığını söylemişti.

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev talip! Milli yıldızla takım arkadaşı olacaklar

Dün 25 yaşına basan , UNICEF ile iş birliğine imza attı. Başarılı kaleci, sosyal medya hesabından doğum günü hediyelerini UNICEF aracılığıyla ilaç ve besin bulamayan çocuklara bağışlayacağını açıkladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına en az gol yiyen takım! Fırtına en az gol yiyen takım!
Yıldız futbolcu o ülkeyi karıştırdı! Transfer… Yıldız futbolcu o ülkeyi karıştırdı! Transfer…
TFF ile büyük restleşme! FIFA şikayeti sonrası... TFF ile büyük restleşme! FIFA şikayeti sonrası...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör