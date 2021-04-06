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Trabzonspor en az gol yiyen takım!

Fırtına en az gol yiyen takım!
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Giriş Tarihi: 06.04.2021

bu sezon 31 maçta 16 galibiyet alırken, 39 gol attı ve kalesinde 30 gol gördü. Fırtına ayrıca 8 beraberlikle sahadan ayrılırken, 7 kez de haftayı puansız kapattı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik alan ve 7 kez kaybeden , attığı 39 gole karşılık ise kalesinde 30 gol gördü. Zirve mücadelesi veren ilk 4 takım arasında en az golü atan bordo-mavililer, 30 golle Galatasaray ile birlikte en az gol yiyen takım oldu.

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